Кришито доволен разгромом «Спартака»

Капитан «Зенита» Доменико Кришито, который стал автором одного из голов в ворота «Спартака», признался, что вся команда довольна разгромом столичного клуба. Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1.

«Мы все очень довольны, крайне довольны. Это здорово – выигрывать у «Спартака» с таким счетом. Очень доволен, что мне удалось забить, ведь мне не так часто это удается. Но еще больше я доволен тем, что мы добыли три очка. «Зенит» сегодня сыграл очень сильно.

Игра Эмануэля Маммана? Он провел отличный матч, очень хорошо играл.

Кержаков великий игрок. Он легенда. Я горжусь тем, что мог играть с ним рядом какое-то время», – сказал Кришито.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.