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    Кришито доволен разгромом «Спартака»

    Капитан «Зенита» Доменико Кришито, который стал автором одного из голов в ворота «Спартака», признался, что вся команда довольна разгромом столичного клуба. Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1.

    «Мы все очень довольны, крайне довольны. Это здорово – выигрывать у «Спартака» с таким счетом. Очень доволен, что мне удалось забить, ведь мне не так часто это удается. Но еще больше я доволен тем, что мы добыли три очка. «Зенит» сегодня сыграл очень сильно.

    Игра Эмануэля Маммана? Он провел отличный матч, очень хорошо играл.

    Кержаков великий игрок. Он легенда. Я горжусь тем, что мог играть с ним рядом какое-то время», – сказал Кришито.

    «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.

    Источник: Р-Спорт

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    07.08.2017 09:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17742

      paracetamol 7 августа 2017, 10:50

      Я тоже доволен, присоединяюсь.

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 7 августа 2017, 09:45

      Кержаков - полюбасу легенда. Интересно, есть ещё игрок, давший название какому-то явлению, как он?... Это я про "сКержаковить".

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      Рейтинг: +17742

      paracetamol > momwig_ 7 августа 2017, 10:50

      Хватит и ББББ.

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ > paracetamol 7 августа 2017, 11:33

      Не. ББББ - это он сам придумал и про это знают только у нас, да и то уже не все. А "сКержаковить" - даже не у нас придумали, с этим словом, если оно не потеряется в веках, его будут поминать во всем мире, даже если не будут понимать, о ком речь.. :)

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      Рейтинг: +8019

      nik55 7 августа 2017, 09:34

      рано радуешься

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