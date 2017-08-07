Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хет-трик Вильи принес победу «Нью-Йорк Сити» над «Нью-Йорк Ред Буллз»

    Состоялся очередной матч регулярного чемпионата МЛС, в котором «Нью-Йорк Сити» на своем поле переиграл «Нью-Йорк Ред Буллз». Стоит отметить, что в составе хозяев хет-триком отметился бывший футболист сборной Испании Давид Вилья. Он впервые забил три гола в одном матче, выступая в США.

    МЛС. Регулярный чемпионат

    Нью-Йорк Сити – Нью-Йорк Ред Буллз – 3:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Вилья, 28; 1:1 – Райт-Филлипс, 41; 1:2 – Райт-Филлипс, 64; 2:2 – Вилья, 72; 3:2 – Вилья, 75 (с пенальти).

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2017 06:07
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 7 августа 2017, 12:35

      хороший человек и хороший игрок был и будет. жаль что рано европу покинул

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 августа 2017, 11:10

      Молодец Давид!... Не стареют душой и ногой ветераны!!... К радости многих продолжает играть!!...
      "Нет ничего невозможного для того, кто пытается...." (Александр Македонский)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13852

      А Л Е К С А Н Д Р К 7 августа 2017, 10:53

      Бомбардир от бога

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 7 августа 2017, 09:22

      Да у них там тоже типа - дерби.. ))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 7 августа 2017, 06:55

      Красавчик!!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11