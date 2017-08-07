Хет-трик Вильи принес победу «Нью-Йорк Сити» над «Нью-Йорк Ред Буллз»

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата МЛС, в котором «Нью-Йорк Сити» на своем поле переиграл «Нью-Йорк Ред Буллз». Стоит отметить, что в составе хозяев хет-триком отметился бывший футболист сборной Испании Давид Вилья. Он впервые забил три гола в одном матче, выступая в США.

МЛС. Регулярный чемпионат

Нью-Йорк Сити – Нью-Йорк Ред Буллз – 3:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Вилья, 28; 1:1 – Райт-Филлипс, 41; 1:2 – Райт-Филлипс, 64; 2:2 – Вилья, 72; 3:2 – Вилья, 75 (с пенальти).