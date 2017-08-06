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  • Фурсенко – Кержакову: «Спасибо, Саша! Храни тебя Господь! «Зенит» — чемпион!»

Фурсенко – Кержакову: «Спасибо, Саша! Храни тебя Господь! «Зенит» — чемпион!»

6 августа 2017, 20:16
8

В 19:00 на стадионе «Санкт-Петербург» началась церемония прощания с Александром Кержаковым. В июле экс-нападающий «Зенита» завершил карьеру.

«Мы чествуем выдающего футболиста России и Санкт-Петербурга. Он лучший бомбардир России, сборной России, «Зенита». Саша, ты — легенда «Зенита»!

Саша будет воспитывать зенитовцев. Он остается в «Зените»! Мы били, бьем и будем бить всех наших соперников! Спасибо, Саша! Храни тебя Господь! «Зенит» — чемпион!» — сказал на мероприятии президент клуба Сергей Фурсенко.

Напомним, в 20:00 петербургский клуб примет «Спартак».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Кержаков Александр Фурсенко Сергей
Комментарии (8)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Danpos
1502037423
Первый раз Фурсенко сказал что то внятное
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Tajik-za Zenit
1502037553
Спасибо за все легенда
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alex1951
1502038308
Фурсенко большой спец по шокирующим высказываниям.... в унисон ему ,добавлю, как бы он после игры не сказал: Как жаль Саша,что тебя не было на поле.... Мысль понятна,Серьёжа?
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Zubo
1502042485
Спасибо Александр ! Ты заставлял гордится нашей любимой командой , благодаря тебе одержана не одна победа ! Счастья и здоровья !
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roman230582
1502045661
В лучшие свои годы Керж был хорош, удачи ему
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арейская
1502072892
Хорошо сказал, вот только в том что не позволили Кержу поиграть ещё пару-тройку лет, есть и его вина...
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