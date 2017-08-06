Фурсенко – Кержакову: «Спасибо, Саша! Храни тебя Господь! «Зенит» — чемпион!»

В 19:00 на стадионе «Санкт-Петербург» началась церемония прощания с Александром Кержаковым. В июле экс-нападающий «Зенита» завершил карьеру.

«Мы чествуем выдающего футболиста России и Санкт-Петербурга. Он лучший бомбардир России, сборной России, «Зенита». Саша, ты — легенда «Зенита»!

Саша будет воспитывать зенитовцев. Он остается в «Зените»! Мы били, бьем и будем бить всех наших соперников! Спасибо, Саша! Храни тебя Господь! «Зенит» — чемпион!» — сказал на мероприятии президент клуба Сергей Фурсенко.

Напомним, в 20:00 петербургский клуб примет «Спартак».