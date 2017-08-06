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    Фурсенко – Кержакову: «Спасибо, Саша! Храни тебя Господь! «Зенит» — чемпион!»

    В 19:00 на стадионе «Санкт-Петербург» началась церемония прощания с Александром Кержаковым. В июле экс-нападающий «Зенита» завершил карьеру.

    «Мы чествуем выдающего футболиста России и Санкт-Петербурга. Он лучший бомбардир России, сборной России, «Зенита». Саша, ты — легенда «Зенита»!

    Саша будет воспитывать зенитовцев. Он остается в «Зените»! Мы били, бьем и будем бить всех наших соперников! Спасибо, Саша! Храни тебя Господь! «Зенит» — чемпион!» — сказал на мероприятии президент клуба Сергей Фурсенко.

    Напомним, в 20:00 петербургский клуб примет «Спартак».

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2017 20:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17971

      арейская 7 августа 2017, 05:28

      Хорошо сказал, вот только в том что не позволили Кержу поиграть ещё пару-тройку лет, есть и его вина...

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 6 августа 2017, 21:54

      В лучшие свои годы Керж был хорош, удачи ему

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 6 августа 2017, 21:01

      Спасибо Александр ! Ты заставлял гордится нашей любимой командой , благодаря тебе одержана не одна победа ! Счастья и здоровья !

      1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 6 августа 2017, 19:51

      Фурсенко большой спец по шокирующим высказываниям....
      в унисон ему ,добавлю,
      как бы он после игры не сказал: Как жаль Саша,что тебя не было на поле....
      Мысль понятна,Серьёжа?

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 6 августа 2017, 19:39

      Спасибо за все легенда

      3
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      Рейтинг: +48

      Danpos 6 августа 2017, 19:37

      Первый раз Фурсенко сказал что то внятное

      -1
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