Фурсенко – Кержакову: «Спасибо, Саша! Храни тебя Господь! «Зенит» — чемпион!»

Хорошо сказал, вот только в том что не позволили Кержу поиграть ещё пару-тройку лет, есть и его вина...
В 19:00 на стадионе «Санкт-Петербург» началась церемония прощания с Александром Кержаковым. В июле экс-нападающий «Зенита» завершил карьеру.
«Мы чествуем выдающего футболиста России и Санкт-Петербурга. Он лучший бомбардир России, сборной России, «Зенита». Саша, ты — легенда «Зенита»!
Саша будет воспитывать зенитовцев. Он остается в «Зените»! Мы били, бьем и будем бить всех наших соперников! Спасибо, Саша! Храни тебя Господь! «Зенит» — чемпион!» — сказал на мероприятии президент клуба Сергей Фурсенко.
Напомним, в 20:00 петербургский клуб примет «Спартак».