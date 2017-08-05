«Барселона» предлагает за Дибалу 90 миллионов плюс Иньесту

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «Барселону». По информации источника, каталонский клуб предлагает за 23-летнего аргентинца 90 миллионов евро плюс полузащитника Андреса Иньесту.

Существует вариант, при котором сине-гранатовые заплатят за игрока 120 миллионов и включат в сделку одного игрока из пары Рафинья - Андре Гомеш.

Ранее сообщалось, что Дибала не готов к переходу в «Барселону». Действующий контракт футболиста с туринцами рассчитан до лета 2022 года.