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«Барселона» предлагает за Дибалу 90 миллионов плюс Иньесту

5 августа 2017, 13:12
16

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «Барселону». По информации источника, каталонский клуб предлагает за 23-летнего аргентинца 90 миллионов евро плюс полузащитника Андреса Иньесту.

Существует вариант, при котором сине-гранатовые заплатят за игрока 120 миллионов и включат в сделку одного игрока из пары Рафинья - Андре Гомеш.

Ранее сообщалось, что Дибала не готов к переходу в «Барселону». Действующий контракт футболиста с туринцами рассчитан до лета 2022 года.

Источник: Football Italia
Испания. Примера Италия. Серия А Ювентус Барселона Иньеста Андрес Рафинья Дибала Пауло Гомеш Андре
Комментарии (16)
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The_Enot
1501928534
Не красиво как то так с Иньестой.
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kurt_cobain
1501928927
Иньесту??? Да не, они так с ним точно не поступят, кто будет играть на позиции Иньесты? Тюран? Очень смешно.
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de bruyne
1501929152
Сми сми иньеста лутчий игрок барсы... без него и хави месси даже никто был бы и испания
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acer2003
1501929787
Если Дибала нормальный мужик,должен остаться в Юве !
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seamanguard
1501930367
Скорее шейхи Барсу купят, чем Иньесту в сделку включат...
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Asbjorn
1501930472
Уж лучше пусть рафинью отдадут
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hevbn 28
1501930526
Ладно Рафинья и тем более Андре Гомеш , но Иньеста, они , что там все с сума посходили , как можно избавляться от такой легенды и клуба и страны и всего мирового футбола в целом ,( даже если это не правда , то даже думать об этом как то грешно) в таком случае история Реала и Рауля кажется вполне нормальной.
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ПФК ЦСКА Моscow
1501931289
скорее Юве за Иньесту должен еще доплатить 90 млн+ Дибала, а не наоборот)
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84aivengo
1501939916
зачем иньесту?!!! своего воспитанника !
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Interneradzuri
1502248736
Если это случится то будет жал инйесту
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