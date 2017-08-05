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    «Барселона» предлагает за Дибалу 90 миллионов плюс Иньесту

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «Барселону». По информации источника, каталонский клуб предлагает за 23-летнего аргентинца 90 миллионов евро плюс полузащитника Андреса Иньесту.

    Существует вариант, при котором сине-гранатовые заплатят за игрока 120 миллионов и включат в сделку одного игрока из пары Рафинья - Андре Гомеш.

    Ранее сообщалось, что Дибала не готов к переходу в «Барселону». Действующий контракт футболиста с туринцами рассчитан до лета 2022 года.

    Источник: Football Italia

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    05.08.2017 13:12
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 9 августа 2017, 06:18

      Если это случится то будет жал инйесту

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 августа 2017, 16:31

      зачем иньесту?!!! своего воспитанника !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +110

      Schicko 5 августа 2017, 15:41

      ахахахахаха....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 5 августа 2017, 15:05

      Источника в студию

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 августа 2017, 14:43

      Брехня! Легенду клуба в довесок?Бредятина полная!

      0
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      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 5 августа 2017, 14:26

      Очень смешно

      0
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      Рейтинг: +571

      levon_man 5 августа 2017, 14:25

      Насколько знаю Инья и Пике - неприкасаемые. Сами захотят - уйдут. А это - ужасный фейк

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 5 августа 2017, 14:08

      скорее Юве за Иньесту должен еще доплатить 90 млн+ Дибала, а не наоборот)

      -1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 5 августа 2017, 13:55

      Ладно Рафинья и тем более Андре Гомеш , но Иньеста, они , что там все с сума посходили , как можно избавляться от такой легенды и клуба и страны и всего мирового футбола в целом ,( даже если это не правда , то даже думать об этом как то грешно) в таком случае история Реала и Рауля кажется вполне нормальной.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 5 августа 2017, 13:54

      Уж лучше пусть рафинью отдадут

      2
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