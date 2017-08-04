Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дзюба пригласил болельщиков «Зенита» на церемонию прощания с Кержаковым, который завершил карьеру

Дзюба пригласил болельщиков «Зенита» на церемонию прощания с Кержаковым, который завершил карьеру

4 августа 2017, 23:05
13

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба призвал болельщиков посетить матч четвертого тура РФПЛ против «Спартака». Перед началом встречи состоится церемония прощания с Александром Кержаковым. 13 июля экс-футболист питерцев и сборной России объявил о завершении карьеры.

«Друзья! В воскресенье вам нужно собраться на трибунах стадиона «Санкт-Петербург» в 19:00, чтобы проводить великолепного Сашу Кержакова. Приходите на матч пораньше. Бил, бью и буду бить», – сказал Дзюба на видео, размещенном в его инстаграме.

Матч начнется в 20:00.

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем Кержаков Александр
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Андреич
1501877360
Ну совсем крыша едет у аффтара. Как будто Михаил в гробу (прости, Господи). Нахера такие перлы в заголовках????
Ответить
семёнычев
1501878090
Церимонимейстер Дзюба будет руководить официантами во время банкета?
Ответить
vitvik
1501878216
Дзюбе досидеть на скамейке до окончания контракта, и Кержаков пригласит болельщиков «Зенита» на церемонию прощания с Дзюбой.
Ответить
deinego77@yandex.ru
1501878960
Дзюба понемногу становется блоггером . Звание напа в зените ему не светит!
Ответить
VikNMar
1501880749
И Дзюбе пора на покой ........
Ответить
Tostao
1501880802
Ждём когда Кержаков призовёт болельщиков посетить матч N-ского тура РФПЛ на церемонию прощания с Артёмом Дзюбой.
Ответить
APchelov
1501882937
А вот дзюбе такая церемония не светит. По-тихому отправят в другой дивизион
Ответить
ARSENAL TULA
1501895955
Легенда уходит
Ответить
Диктор
1501912368
Думаю самому Дзюбе уже пора прощаться с футболом .
Ответить
ijgjr
1501922599
Дзюба что перешел в оргнизационный отдел
Ответить
Главные новости
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
6
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
7
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
5
Стал известен новый клуб Родри
Вчера, 21:56
1
Все новости
Все новости
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
4
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
7
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
5
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
76
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
36
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
15
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 18:15
6
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
Вчера, 17:45
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+