Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзюба пригласил болельщиков «Зенита» на церемонию прощания с Кержаковым, который завершил карьеру

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба призвал болельщиков посетить матч четвертого тура РФПЛ против «Спартака». Перед началом встречи состоится церемония прощания с Александром Кержаковым. 13 июля экс-футболист питерцев и сборной России объявил о завершении карьеры.

    «Друзья! В воскресенье вам нужно собраться на трибунах стадиона «Санкт-Петербург» в 19:00, чтобы проводить великолепного Сашу Кержакова. Приходите на матч пораньше. Бил, бью и буду бить», – сказал Дзюба на видео, размещенном в его инстаграме.

    Матч начнется в 20:00.

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.08.2017 23:05
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 5 августа 2017, 11:43

      Дзюба что перешел в оргнизационный отдел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 августа 2017, 08:52

      Думаю самому Дзюбе уже пора прощаться с футболом .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 5 августа 2017, 04:19

      Легенда уходит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 августа 2017, 00:42

      А вот дзюбе такая церемония не светит. По-тихому отправят в другой дивизион

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr > APchelov 5 августа 2017, 11:44

      это верно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 5 августа 2017, 00:06

      Ждём когда Кержаков призовёт болельщиков посетить матч N-ского тура РФПЛ на церемонию прощания с Артёмом Дзюбой.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr > Tostao 5 августа 2017, 11:45

      такого не будет - Дзюба если и будут провожать то из ФНЛ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 5 августа 2017, 00:05

      И Дзюбе пора на покой ........

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3829

      minaev23 4 августа 2017, 23:36

      Дзюба понемногу становется блоггером . Звание напа в зените ему не светит!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 4 августа 2017, 23:23

      Дзюбе досидеть на скамейке до окончания контракта, и Кержаков пригласит болельщиков «Зенита» на церемонию прощания с Дзюбой.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 4 августа 2017, 23:21

      Церимонимейстер Дзюба будет руководить официантами во время банкета?

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      Андреич 4 августа 2017, 23:09

      Ну совсем крыша едет у аффтара.
      Как будто Михаил в гробу (прости, Господи).
      Нахера такие перлы в заголовках????

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 > Андреич 4 августа 2017, 23:36

      тоже покоробило....

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11