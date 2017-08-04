Дзюба пригласил болельщиков «Зенита» на церемонию прощания с Кержаковым, который завершил карьеру

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба призвал болельщиков посетить матч четвертого тура РФПЛ против «Спартака». Перед началом встречи состоится церемония прощания с Александром Кержаковым. 13 июля экс-футболист питерцев и сборной России объявил о завершении карьеры.

«Друзья! В воскресенье вам нужно собраться на трибунах стадиона «Санкт-Петербург» в 19:00, чтобы проводить великолепного Сашу Кержакова. Приходите на матч пораньше. Бил, бью и буду бить», – сказал Дзюба на видео, размещенном в его инстаграме.

Матч начнется в 20:00.