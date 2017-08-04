Гвардиола: «Манчестер Сити» нужен кто-нибудь еще»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что работы на трансферном рынке на данный момент недостаточно.

«Думаю, нам нужен кто-нибудь еще. Нам надо что-то новое», – сказал испанец.

Напомним, ранее состав «горожан» пополнили вратарь Эдерсон, защитники Данило и Кайл Уокер, хавбеки Бернарду Силва и Дуглас Луис. Клуб потратил 240,5 миллионов, в связи с чем вернулся в черный список УЕФА по делу о нарушении правил финансового фэйр-плей.

«Сити» начнет новый сезон АПЛ 12 августа выездным матчем против «Брайтон & Хов Альбион».