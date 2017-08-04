Россия укрепила шестую позицию в рейтинге УЕФА

Россия по итогам еврокубковой недели увеличила отрыв от занимающей седьмое место Португалии и приблизилась к Франции.

Напомним, что на этой неделе ЦСКА вновь одержал победу над АЕКом (1:0), «Краснодар» обыграл «Люнгбю» (3:1), а «Зенит» потерпел поражение со счетом 0:1 от «Бней-Иегуды». Все три российских клуба вышли в следующие раунды еврокубковых турниров.

Теперь в копилке России 42,582 балла.

Рейтинг УЕФА:

1. Испания — 89,212;

2. Германия — 63,427;

3. Англия — 62,105;

4. Италия — 60,582;

5. Франция — 46,831;

6. Россия — 42,582;

7. Португалия — 39,415;

8. Бельгия — 37,000;

9. Украина — 34,533;

10. Турция — 30,500.