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    Россия укрепила шестую позицию в рейтинге УЕФА

    Россия по итогам еврокубковой недели увеличила отрыв от занимающей седьмое место Португалии и приблизилась к Франции.

    Напомним, что на этой неделе ЦСКА вновь одержал победу над АЕКом (1:0), «Краснодар» обыграл «Люнгбю» (3:1), а «Зенит» потерпел поражение со счетом 0:1 от «Бней-Иегуды». Все три российских клуба вышли в следующие раунды еврокубковых турниров.

    Теперь в копилке России 42,582 балла.

    Рейтинг УЕФА:

    1. Испания — 89,212;

    2. Германия — 63,427;

    3. Англия — 62,105;

    4. Италия — 60,582;

    5. Франция — 46,831;

    6. Россия — 42,582;

    7. Португалия — 39,415;

    8. Бельгия — 37,000;

    9. Украина — 34,533;

    10. Турция — 30,500.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.08.2017 01:54
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    Комментарии44
    ...
    • ...
      Рейтинг: +40

      Lesto 4 августа 2017, 23:57

      пусть я наивный, но мне хочется верить, что наши поднимутся еще выше, новая школа в Краснодаре, ЧМ 2018 поднимет ажиотаж, в РФПЛ, на мой взгляд, нет ни одного проходного матча, все команды не дотягивают до западных, но между собой борьба упорная, любой может в ЛЕ сыграть. лет через 5 должны стрельнуть, еще бы лимит отменили....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 4 августа 2017, 14:13

      Францию нам похоже уже не догнать... За покупкой Неймара в ПСЖ видимо последуют и другие трансферы.

      0
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 4 августа 2017, 13:57

      Спасибо ЦСКА и Краснодару!!! ...Мы к сожалению решили выпендриться типа "на классе" и обкакались с дворовой командой "Бей Иуду"...Sorry!!! Что тут еще можно сказать.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 августа 2017, 12:12

      Хорошо. Только вперёд!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 4 августа 2017, 11:39

      А если бы Зенит ерундой не занимался было бы еще лучше

      0
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 4 августа 2017, 10:44

      И сзади пока не подпирают и вперёд ещё пилить и пилить!!!)))

      7
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      Рейтинг: +2336

      den161 > insider_retro 4 августа 2017, 10:59

      Вперед особо смысла нет пилить, 5е место точно ничего нового по сравнению с 6м не дает, вот 4е не помню...
      В принципе 6е место и так более чем достойный результат.... вчерашний Зенит это доказал

      4
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      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > den161 4 августа 2017, 11:01

      Согласен... Это я так, к слову, а не для очертания спортивных перспектив....

      3
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 4 августа 2017, 10:24

      «Краснодар» обыграл «Люнгбю» не 2:0, а 3:1. Чемпионат блин ком...

      3
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      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 4 августа 2017, 10:19

      Французов пора обходить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 4 августа 2017, 10:15

      даёшь 5 место в этом сезоне)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 4 августа 2017, 10:14

      Неплохо!

      1
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