Россия укрепила шестую позицию в рейтинге УЕФА

Россия по итогам еврокубковой недели увеличила отрыв от занимающей седьмое место Португалии и приблизилась к Франции.
Напомним, что на этой неделе ЦСКА вновь одержал победу над АЕКом (1:0), «Краснодар» обыграл «Люнгбю» (3:1), а «Зенит» потерпел поражение со счетом 0:1 от «Бней-Иегуды». Все три российских клуба вышли в следующие раунды еврокубковых турниров.
Теперь в копилке России 42,582 балла.
Рейтинг УЕФА:
1. Испания — 89,212;
2. Германия — 63,427;
3. Англия — 62,105;
4. Италия — 60,582;
5. Франция — 46,831;
6. Россия — 42,582;
7. Португалия — 39,415;
8. Бельгия — 37,000;
9. Украина — 34,533;
10. Турция — 30,500.
Источник: Чемпионат.ком