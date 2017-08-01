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«Ростов» может усилиться игроком «ПСЖ»

1 августа 2017, 21:49
9

Шорт-лист нападающих, которых бы этим летом хотел заполучить российский «Ростов», стал достоянием общественности. В частности, в нем фигурирует нападающий французского «ПСЖ» Жан-Кристоф Баэбек.

Футболист именно этого амплуа в первую очередь необходим наставнику Леониду Кучуку. Выглядит список следующим образом.

«Жан-Кристоф БАЭБЕК, Франция, 24 года.
Нападающий «ПСЖ». В сезоне-2016/17 выступал за «Пескару». В чемпионате Италии провел 15 матчей, забил 4 гола.

Дуйе ЧОП, Хорватия, 27 лет.
Нападающий «Кальяри». В сезоне-2016/17 выступал за «Спортинг» из Хихона. В чемпионате Испании провел 31 матч, забил 9 голов.

Самуэль АРМЕНТЕРОС, Швеция, 27 лет.
Нападающий «Хераклеса». В чемпионате Голландии-2016/17 провел 29 матчей, забил 19 голов», – пишет источник.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Ростов ПСЖ Баэбек Жан-Кристоф
Комментарии (9)
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acer2003
1501613485
Достойные ребята, швед особенно !!!
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Serjoga
1501613835
Если бы все это было правдой!
Ответить
insider_retro
1501614964
Когда прочитал заголовок, сердце чуть не выскочило..... Подумал, что Алвес в аренду едет.... Спасибо Бомбардир, взбодрил заголовком!!...
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Ванечка
1501615045
Я уже было подумал, что Кавани, а, оказывается, какой-то ноунейм
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KARAT777
1501616363
я думал тьягу силва приедет
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denisrebrikov
1501620080
Неплохие нападающие, Жан-Кристоф Баэбек не плохой нападающий, может в аренде прогрессировать. было бы не плохо посмотреть на него в Ростове.
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McDuff
1501664890
лишь бы последствия кубани не произошли
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STAFOR13
1501675503
первые два таланты своих стран были, возможно ещё и заиграют, но 3 сколько он бы не забивал, это игрок в Андерлехте сломал себе карьеру, он точно ненужен
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андрей андреев
1501683233
Да узбека приличного взяли.Он на 3 мин вышел,а сделал больше ,чем Бухаров за 2 матча)))
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