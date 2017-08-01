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    «Ростов» может усилиться игроком «ПСЖ»

    Шорт-лист нападающих, которых бы этим летом хотел заполучить российский «Ростов», стал достоянием общественности. В частности, в нем фигурирует нападающий французского «ПСЖ» Жан-Кристоф Баэбек.

    Футболист именно этого амплуа в первую очередь необходим наставнику Леониду Кучуку. Выглядит список следующим образом.

    «Жан-Кристоф БАЭБЕК, Франция, 24 года.
    Нападающий «ПСЖ». В сезоне-2016/17 выступал за «Пескару». В чемпионате Италии провел 15 матчей, забил 4 гола.

    Дуйе ЧОП, Хорватия, 27 лет.
    Нападающий «Кальяри». В сезоне-2016/17 выступал за «Спортинг» из Хихона. В чемпионате Испании провел 31 матч, забил 9 голов.

    Самуэль АРМЕНТЕРОС, Швеция, 27 лет.
    Нападающий «Хераклеса». В чемпионате Голландии-2016/17 провел 29 матчей, забил 19 голов», – пишет источник.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2017 21:49
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 2 августа 2017, 17:13

      Да узбека приличного взяли.Он на 3 мин вышел,а сделал больше ,чем Бухаров за 2 матча)))

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 2 августа 2017, 15:05

      первые два таланты своих стран были, возможно ещё и заиграют, но 3 сколько он бы не забивал, это игрок в Андерлехте сломал себе карьеру, он точно ненужен

      -2
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      Рейтинг: +264

      McDuff 2 августа 2017, 12:08

      лишь бы последствия кубани не произошли

      0
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 1 августа 2017, 23:41

      Неплохие нападающие, Жан-Кристоф Баэбек не плохой нападающий, может в аренде прогрессировать. было бы не плохо посмотреть на него в Ростове.

      2
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 1 августа 2017, 22:39

      я думал тьягу силва приедет

      0
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      Рейтинг: +66

      Ванечка 1 августа 2017, 22:17

      Я уже было подумал, что Кавани, а, оказывается, какой-то ноунейм

      -1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 августа 2017, 22:16

      Когда прочитал заголовок, сердце чуть не выскочило..... Подумал, что Алвес в аренду едет.... Спасибо Бомбардир, взбодрил заголовком!!...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 1 августа 2017, 21:57

      Если бы все это было правдой!

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 1 августа 2017, 21:51

      Достойные ребята, швед особенно !!!

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