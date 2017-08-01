«Ростов» может усилиться игроком «ПСЖ»

Шорт-лист нападающих, которых бы этим летом хотел заполучить российский «Ростов», стал достоянием общественности. В частности, в нем фигурирует нападающий французского «ПСЖ» Жан-Кристоф Баэбек.

Футболист именно этого амплуа в первую очередь необходим наставнику Леониду Кучуку. Выглядит список следующим образом.

«Жан-Кристоф БАЭБЕК, Франция, 24 года.

Нападающий «ПСЖ». В сезоне-2016/17 выступал за «Пескару». В чемпионате Италии провел 15 матчей, забил 4 гола.

Дуйе ЧОП, Хорватия, 27 лет.

Нападающий «Кальяри». В сезоне-2016/17 выступал за «Спортинг» из Хихона. В чемпионате Испании провел 31 матч, забил 9 голов.

Самуэль АРМЕНТЕРОС, Швеция, 27 лет.

Нападающий «Хераклеса». В чемпионате Голландии-2016/17 провел 29 матчей, забил 19 голов», – пишет источник.