Джеко доволен предсезонной подготовкой «Ромы»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко признался, что он остался доволен предсезонной подготовкой команды, а также результатами товарищеских матчей.

«На этих сборах мы проделали хорошую работу, сыграли с тремя сильными командами. Мы здорово сыграли во всех этих товарищеских матчах.

В предстоящем сезоне нам предстоит играть в Лиге чемпионов, поэтому такие игры с топ-клубами – отличная подготовка. Лично я считаю, что всегда лучше играть с сильными соперниками.

Теперь нам нужно продолжать в этом же духе упорно трудиться, чтобы убедиться, что мы готовы к старту сезона в Серии А», – сказал Джеко.

Напомним, что «Рома» сыграла с «Ювентусом» (1:1, серия пенальти – 4:5), «Тоттенхэмом» (3:2) и «ПСЖ» (1:1, серия пенальти – 3:5).