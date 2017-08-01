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    Джеко доволен предсезонной подготовкой «Ромы»

    Нападающий «Ромы» Эдин Джеко признался, что он остался доволен предсезонной подготовкой команды, а также результатами товарищеских матчей.

    «На этих сборах мы проделали хорошую работу, сыграли с тремя сильными командами. Мы здорово сыграли во всех этих товарищеских матчах.

    В предстоящем сезоне нам предстоит играть в Лиге чемпионов, поэтому такие игры с топ-клубами – отличная подготовка. Лично я считаю, что всегда лучше играть с сильными соперниками.

    Теперь нам нужно продолжать в этом же духе упорно трудиться, чтобы убедиться, что мы готовы к старту сезона в Серии А», – сказал Джеко.

    Напомним, что «Рома» сыграла с «Ювентусом» (1:1, серия пенальти – 4:5), «Тоттенхэмом» (3:2) и «ПСЖ» (1:1, серия пенальти – 3:5).

    Источник: ФК «Рома»

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    01.08.2017 08:42
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