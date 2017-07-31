«Новый Мбаппе» попал в сферу интересов «Арсенала» и «Тоттенхэма»

Молодой форвард «Кана» Янн Карамо привлек к своей персоне внимание руководства сразу двух английских клубов. «Арсенал» и «Тоттенхэм» заинтересованы в приобретении «нового Килиана Мбаппе». Французы готовы отпустить 19-летнего футболиста за 9 миллионов фунтов стерлингов.

Известно, что ранее в его услугах проявлял заинтересованность «Интер». Контракт молодого футболиста с «Каном» истекает летом 2018 года.

В прошедшем сезоне Карамо сыграл 35 матчей в чемпионате Франции, забив пять голов и отдал четыре результативные передачи.