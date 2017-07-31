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  • «Новый Мбаппе» попал в сферу интересов «Арсенала» и «Тоттенхэма»

«Новый Мбаппе» попал в сферу интересов «Арсенала» и «Тоттенхэма»

31 июля 2017, 09:07
12

Молодой форвард «Кана» Янн Карамо привлек к своей персоне внимание руководства сразу двух английских клубов. «Арсенал» и «Тоттенхэм» заинтересованы в приобретении «нового Килиана Мбаппе». Французы готовы отпустить 19-летнего футболиста за 9 миллионов фунтов стерлингов.

Известно, что ранее в его услугах проявлял заинтересованность «Интер». Контракт молодого футболиста с «Каном» истекает летом 2018 года.

В прошедшем сезоне Карамо сыграл 35 матчей в чемпионате Франции, забив пять голов и отдал четыре результативные передачи.

Источник: The Sun
Франция. Лига 1 Англия. Премьер-лига Трансферы Кан Арсенал Тоттенхэм Карамо Янн
Комментарии (12)
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Huberman
1501481749
Таки вроде и тот не старый, 18-лет и полсезона в основе.
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isa361
1501482346
новый Мбаппе? ))))
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Danish Dynamite
1501482698
Ну какой ещё новый Мбаппе? Один сезон на высоком уровне ничего не значит, этого пацана ставите в один ряд чуть ли не с Анри и Зиданом. Богохульники.
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Asbjorn
1501486502
новый мбаппе,как будто мбаппе уже добился всего и завершил карьеру
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Михаил Шевченко
1501488197
Это дело нехитрое....а вот найти нового Кокорина сла
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Dgad
1501489672
Статистика совсем ни как у Мбапе
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Ivan7107
1501490233
Новый Мбаппе там случайно не старше "легендарного оригинального" Мбаппе?!
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BRO_football
1501490866
Раньше талантливых футболистов называли "Новый Месси" , а теперь "Новый Мбаппе"
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ivanthebest
1501495978
Забавно, что Новый Мбаппе, старше старого))
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insider_retro
1501511317
За год до окончания контракта игрок может начать переговоры о своём будущем... Можно договорится о личном вкусном контракте и в 2018 забрать его агентом без выплат всем и вся... За год сильно не состарится....)))
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