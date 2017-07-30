«Манчестер Сити» вернулся в черный список УЕФА по нарушению ФФП

24 июля «Манчестер Сити» презентовал защитника Бенжамина Менди. «Горожане» потратили на покупку футболиста «Монако» 57,5 миллионов евро.

Ранее состав команды пополнили голкипер Эдерсон, игроки обороны Данило и Кайл Уокер, полузащитники Бернарду Силва и Дуглас Луис. Общая сумма трат– 240,5 миллионов.

Согласно Telegraph, «Сити» вернулся в черный список УЕФА по делу о нарушении правил финансового фэйр-плей. В апреле 2014 года клуб уже уличен в нарушении регламента и оштрафован на 60 миллионов. Число футболистов в заявке команды на Лигу чемпионов-2015/16 было сокращено с 25 до 21.

По данным источника, в случае повторного нарушения команда Хосепа Гвардиолы может лишиться права участия в еврокубках.

Три года назад наказание коснулось также «ПСЖ», который в ближайшее время может оформить переход Неймара за 450 миллионов евро. В таком случае парижский клуб может попасть под нарушение правил ФФП.