Болельщики «Селтика» поддержали Брэдли Лоуэри, умершего от рака

Выставочный матч «Сандерленд» – «Селтик» завершился победой шотландского клуба со счетом 5:0.

По ходу встречи зрители гостевого сектора почтили память 6-летнего Брэдли Лоуэри. 7 июля болельщик «черных котов» умер в результате борьбы с нейробластомой. «Есть только один Брэдли Лоуэри», — говорится в кричалке, спетой на классический британский манер.

По ходу прошлого сезона благотворительная акция «борьба Брэдли» обрела широкую поддержку английского футбола. Лоуэри несколько раз выходил с игроками «Сандерленда» на матчи Премьер-лиги, а также участвовал в открытии встреч сборной Англии.