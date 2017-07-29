Источник: Таски перейдет в «Трабзонспор» за 1,7 миллиона

Защитник «Спартака» Сердар Таски близок к продолжению карьеры в Турции. «Трабзонспор» согласовал условия сделки по 30-летнему футболисту, утверждает Fotomac. По данным источника, московский клуб получит за игрока 1,7 миллиона евро. Таски же подпишет трехлетний контракт с головой зарплатой в два миллиона евро.

Не исключается, что футболист уже сегодня начнет проходить медицинское обследование для своего будущего нового клуба. В нынешнем сезоне Таски не выходил на поле в матчах чемпионата России.