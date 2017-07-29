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Источник: Таски перейдет в «Трабзонспор» за 1,7 миллиона

29 июля 2017, 11:52
5

Защитник «Спартака» Сердар Таски близок к продолжению карьеры в Турции. «Трабзонспор» согласовал условия сделки по 30-летнему футболисту, утверждает Fotomac. По данным источника, московский клуб получит за игрока 1,7 миллиона евро. Таски же подпишет трехлетний контракт с головой зарплатой в два миллиона евро.

Не исключается, что футболист уже сегодня начнет проходить медицинское обследование для своего будущего нового клуба. В нынешнем сезоне Таски не выходил на поле в матчах чемпионата России.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Трабзонспор Таски Сердар
Комментарии (5)
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oyabun
1501320332
Задолбала эта брехня! В команде играть НЕКОМУ!!! С какой такой радости Спартак будет СЕЙЧАС продавать Таски, да еще и за такие ничтожные деньги?
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SERGEI12345
1501320902
продешевил Спартак , надо было загнуть цену ,как это делают у кого Спартак покупает !
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алекс88
1501321958
Зарплата больше чем цена трансфера...Да уж....
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dok66
1501322705
Хоть что-то с него срубить . А так - лавочник ... Зачем он нужен команде .
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Приус
1501325359
Он постоянно куда-то уходит.
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