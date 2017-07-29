Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гинер: «Больше всего жаль, что сорвался переход в ЦСКА Кака»

Гинер: «Больше всего жаль, что сорвался переход в ЦСКА Кака»

29 июля 2017, 11:30
19

Президент ЦСКА Евгений Гинер отметил, что сожалеет о несостоявшемся в свое время переходе в клуб Кака. Именитый бразилец в итоге оказался в «Милане», в составе которого по итогам 2007 года выиграл «Золотой мяч».

На данный момент 35-летний бразилец выступает за «Орландо Сити».

«О каком несостоявшемся трансфере больше всего жалею? О Кака. Решили все вопросы, уже подписали контракт. Но потом агент сказал, что серьезный интерес к бразильцу проявляет «Милан». Я отдавал себе отчет, какая разница между РФПЛ и Серией А. Кака уже был одной ногой в ЦСКА, но…

Не думаю, что, приехав в Россию, Кака стал бы тем футболистом, которого сейчас знает весь мир. Мы же тогда дали слово, что не будем настаивать на переходе, если в течение двух-трех дней он получит конкретное предложение от «Милана», – заявил Гинер.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Кака Гинер Евгений
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
EcioAuditore
1501317380
Сейчас бы такого молодого и подающего надежды приобрели
Ответить
Ехай Наxyй
1501317791
Гинер сам кака,а кака к каке,что жЫ это будет?Куча каки.
Ответить
Gullit 76
1501318455
Чушь! Он уже путает сон с реальностью.
Ответить
Iron Angel
1501319409
Ехай Наxyй ,Ехай Наxyй ,петушок!)))
Ответить
fhnv
1501322428
одно слово-КАКА
Ответить
Mirak92
1501323901
Ты лучше думай про нынешнее состояние клуба ,а не хер знает когда ,кто не перешел ,кого не купили ...
Ответить
Приус
1501324965
Уже бы сто раз продали.
Ответить
Urry
1501334218
Кака с облегчением вздохнул
Ответить
kvm
1501335801
пиз..т как дышит
Ответить
a-rakhmatov
1501337053
Жаба задавила, поэтому и не купили вовремя
Ответить
Главные новости
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:12
3
Стал известен новый клуб Родри
21:56
ВидеоСвадьба Роналду и Джорджины: появились первые кадры с церемонии
21:48
4
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
21:37
6
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
21:28
67
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
20:53
1
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
20:44
1
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
30
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
6
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
21:28
67
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
20:53
1
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
20:44
1
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
29
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
6
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
2
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
4
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
6
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
13
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
13
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
6
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
5
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
25
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
17
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
28
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
78
«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»
16:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+