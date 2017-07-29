Гинер: «Больше всего жаль, что сорвался переход в ЦСКА Кака»

Президент ЦСКА Евгений Гинер отметил, что сожалеет о несостоявшемся в свое время переходе в клуб Кака. Именитый бразилец в итоге оказался в «Милане», в составе которого по итогам 2007 года выиграл «Золотой мяч».

На данный момент 35-летний бразилец выступает за «Орландо Сити».

«О каком несостоявшемся трансфере больше всего жалею? О Кака. Решили все вопросы, уже подписали контракт. Но потом агент сказал, что серьезный интерес к бразильцу проявляет «Милан». Я отдавал себе отчет, какая разница между РФПЛ и Серией А. Кака уже был одной ногой в ЦСКА, но…

Не думаю, что, приехав в Россию, Кака стал бы тем футболистом, которого сейчас знает весь мир. Мы же тогда дали слово, что не будем настаивать на переходе, если в течение двух-трех дней он получит конкретное предложение от «Милана», – заявил Гинер.