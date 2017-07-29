Тиаго Силва: «Скоро все будут говорить о Неймаре»

Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва дал краткий комментарий на тему возможного перехода Неймара в парижский клуб.

«Неймар? Скоро все будут говорить о нем», – цитирует бразильца Le Parisien.

Согласно последней информации, общая сумма сделки может составить 450 миллионов евро. Ранее отец Неймара отказался отвечать на вопрос о будущем своего сына. Вчера игрок конфликтовал с Нельсоном Семеду на тренировке «Барселоны». Позже Неймар опубликовал видео о недостоверности средств массовой информации.

Согласно нескольким СМИ, трансфер может состояться на следующей неделе.

Главным препятствием для «ПСЖ» остаются правила финансового фэйр-плей. Как сообщил президент Ла Лиги Хавьер Тебас, в случае перехода футбольные органы Испании намерены обратиться в УЕФА.