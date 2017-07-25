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    Президент «Урала»: «Были бы рады видеть Широкова в команде»

    Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением об экс-капитане сборной России Романе Широкове.

    «Пока не будет каких-то предметных разговоров, сложно об этом рассуждать. Я вспоминаю Егора Титова, который после годичной дисквалификации так и не сумел набрать форму и заиграть на прежнем уровне. Сможет ли Рома после длительного простоя снова быть тем Ромой Широковым? Я считаю, что это один из наших лучших полузащитников, у него светлая голова, и мы были бы рады видеть его в нашей команде», — сказал Иванов.

    Зимой «Урал» вел переговоры с Широковым, который завершил карьеру в июле 2016 года. На клубном уровне полузащитник играл за «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    25.07.2017 19:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17971

      арейская 26 июля 2017, 03:37

      Было бы не плохо, вот только Рому этот вариант вряд-ли устроит...

      0
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 26 июля 2017, 00:32

      Это Титов не смог набрать форму? Да он после дисквалификации ещё 3 года был очень хорош, спад начался только в 2008-м.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 25 июля 2017, 21:40

      На клубном уровне полузащитник играл за «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА.

      А за ФК Москва не играл что ле?!?!?

      0
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      Рейтинг: +17733

      paracetamol 25 июля 2017, 20:12

      Бюджет выдержит?

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