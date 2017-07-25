Президент «Урала»: «Были бы рады видеть Широкова в команде»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением об экс-капитане сборной России Романе Широкове.

«Пока не будет каких-то предметных разговоров, сложно об этом рассуждать. Я вспоминаю Егора Титова, который после годичной дисквалификации так и не сумел набрать форму и заиграть на прежнем уровне. Сможет ли Рома после длительного простоя снова быть тем Ромой Широковым? Я считаю, что это один из наших лучших полузащитников, у него светлая голова, и мы были бы рады видеть его в нашей команде», — сказал Иванов.

Зимой «Урал» вел переговоры с Широковым, который завершил карьеру в июле 2016 года. На клубном уровне полузащитник играл за «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА.