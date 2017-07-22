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«Зенит» летом планирует приобрести центрального защитника

22 июля 2017, 20:11
11

Петербургский «Зенит» во время летнего трансферного окна планирует купить центрального защитника. Об этом после матча 2-го тура РФПЛ против «Рубина» (2:1) заявил главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.

Ранее петербургский клуб приобрел в линию обороны экс-защитника «Ростова» Дениса Терентьева.

«Рынок открыт. Мы ищем усиление на позицию центрального защитника. Сегодня Бранислав Иванович с Луишем Нету сыграли так, как сыграли. Усиление на эту позицию мы продолжаем искать», – сказал Манчини.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
Комментарии (11)
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DUMOH
1500744283
ЛЕТОМ...А было бы это лето)))Извиняюсь,что совсем не про футбол))
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kolbaser105
1500745007
Надеюсь вместо Нету...
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isa361
1500747301
Защитник нужен. Я бы сказал необходим. А лучше два
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карасевщина
1500747632
зине все мало
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zenit2012
1500756913
вместо Нету!
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