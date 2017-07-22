«Зенит» летом планирует приобрести центрального защитника

Петербургский «Зенит» во время летнего трансферного окна планирует купить центрального защитника. Об этом после матча 2-го тура РФПЛ против «Рубина» (2:1) заявил главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.

Ранее петербургский клуб приобрел в линию обороны экс-защитника «Ростова» Дениса Терентьева.

«Рынок открыт. Мы ищем усиление на позицию центрального защитника. Сегодня Бранислав Иванович с Луишем Нету сыграли так, как сыграли. Усиление на эту позицию мы продолжаем искать», – сказал Манчини.