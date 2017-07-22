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    «Зенит» летом планирует приобрести центрального защитника

    Петербургский «Зенит» во время летнего трансферного окна планирует купить центрального защитника. Об этом после матча 2-го тура РФПЛ против «Рубина» (2:1) заявил главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.

    Ранее петербургский клуб приобрел в линию обороны экс-защитника «Ростова» Дениса Терентьева.

    «Рынок открыт. Мы ищем усиление на позицию центрального защитника. Сегодня Бранислав Иванович с Луишем Нету сыграли так, как сыграли. Усиление на эту позицию мы продолжаем искать», – сказал Манчини.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.07.2017 20:11
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    Комментарии11
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 22 июля 2017, 23:55

      вместо Нету!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 22 июля 2017, 21:20

      зине все мало

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 22 июля 2017, 21:15

      Защитник нужен. Я бы сказал необходим. А лучше два

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      kolbaser105 22 июля 2017, 20:36

      Надеюсь вместо Нету...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1339

      DUMOH 22 июля 2017, 20:24

      ЛЕТОМ...А было бы это лето)))Извиняюсь,что совсем не про футбол))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 > DUMOH 22 июля 2017, 21:14

      наболело да? ))) А у нас в Дагестане жара стоит.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +86

      LX Zet > DUMOH 22 июля 2017, 21:18

      а на окраинах только вид на эти дикие тучи :) на Ветрах солнце каждый день)

      0
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > isa361 22 июля 2017, 21:18

      Очень наболело))У меня отпуск,а на улице дождь,дождь,дождь!Даже сейчас дождь)))А ведь я не в Питере)

      0
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      Рейтинг: +1539

      isa361 > DUMOH 22 июля 2017, 21:19

      Айда в Дагестан.. Море.. песок.. солнце..

      1
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      Рейтинг: +1539

      isa361 > LX Zet 22 июля 2017, 21:20

      не совсем понял

      -1
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > isa361 22 июля 2017, 21:22

      Заманчивое предложение,но пока что не до поездок куда-либо!Свой дом строим,если это можно назвать строим,погода вносит свои коррективы(

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