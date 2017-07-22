Диего Коста на правах аренды может перейти в «Милан»

Нахрена Милану 7 нападающих? и причём основного уровня...... думаете Бакка, Обомеянг или Белотти в Запасе будут сидеть?.......
Нападающий «Челси» Диего Коста может продолжить карьеру в «Милане». По информации источника, миланский клуб готов взять 28-летнего испанца в аренду на сезон.
Ранее сообщалось, что руководство синих не рассчитывает на игрока и намерено его продать. Позднее появилась информация, что форвард попрощался с партнерами.
За «Челси» Коста выступает с 2014 года. Действующий контракт нападающего с клубом истекает летом 2019 года.