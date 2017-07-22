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    Диего Коста на правах аренды может перейти в «Милан»

    Нападающий «Челси» Диего Коста может продолжить карьеру в «Милане». По информации источника, миланский клуб готов взять 28-летнего испанца в аренду на сезон.

    Ранее сообщалось, что руководство синих не рассчитывает на игрока и намерено его продать. Позднее появилась информация, что форвард попрощался с партнерами.

    За «Челси» Коста выступает с 2014 года. Действующий контракт нападающего с клубом истекает летом 2019 года.

    Источник: Don Balon

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    22.07.2017 18:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 22 июля 2017, 23:43

      Нахрена Милану 7 нападающих? и причём основного уровня...... думаете Бакка, Обомеянг или Белотти в Запасе будут сидеть?.......

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      Рейтинг: +55

      Mxxx139 > ПаХан638 23 июля 2017, 13:08

      Думаешь они всех вместе купят?) В лучшем случае возьмут кого-то одного

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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 > Mxxx139 23 июля 2017, 16:54

      ну Ньянга продадут, Бакку возможно тоже, купят или Обомеянга или Белотти, кого-то одного, Косту арендуют на пол года, и всё-равно все в основной состав не влазиют)))))

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      Рейтинг: +27

      soldat_max 22 июля 2017, 19:21

      ок

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