Диего Коста на правах аренды может перейти в «Милан»

Нападающий «Челси» Диего Коста может продолжить карьеру в «Милане». По информации источника, миланский клуб готов взять 28-летнего испанца в аренду на сезон.

Ранее сообщалось, что руководство синих не рассчитывает на игрока и намерено его продать. Позднее появилась информация, что форвард попрощался с партнерами.

За «Челси» Коста выступает с 2014 года. Действующий контракт нападающего с клубом истекает летом 2019 года.