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    Устинов сменил «Рубин» на «Ростов»

    Защитник «Рубина» Виталий Устинов проведет следующий сезон в составе «Ростова». Он перешел в новый клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18. Игрок уже присоединился к желто-синим.

    «Виталий будет играть за «Ростов» под номером 91. Желаем ему успехов в составе нашей команды!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    Устинов является воспитанником школы ФК «Москва». Ранее кроме казанской команды он выступал за «Нефтехимик» и «Ротор».

    Источник: ФК «Ростов»

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    11.07.2017 09:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 июля 2017, 17:52

      Нефтехимик, Ростор...Ладно,посмотрим.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 11 июля 2017, 17:42

      Теперь Ростов базируется в Казани, а Казань-в Ростове!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 11 июля 2017, 12:36

      Удачи в Ростове!!

      2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 11 июля 2017, 11:17

      Виталий очень квалифицированный игрок, и он безусловно усилит Ростов .

      1
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      ...
      Рейтинг: +645

      RamonCSKA > hevbn 28 11 июля 2017, 15:05

      Виталий это ты?)))

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