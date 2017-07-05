Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сафонов считает, что «Зенит» потратит этим летом не меньше 100 миллионов

    Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением касательно трансферной кампании санкт-петербургского «Зенита». К сему моменту сине-бело-голубые укрепились рядом игроков с российским паспортом, а также приобрели у итальянской «Ромы» хавбека Леандро Паредеса.

    – В контексте грядущих изменений лимита: не поторопился ли «Зенит», купив столько россиян?

    – Давайте называть вещи своими именами. Был Максим Митрофанов, пришел Сергей Фурсенко. И что дальше? Ушел Данни, но это ладно – суперигрок, отдал все, что мог. Ибрагима Цаллагова хотят отдать туда же – в «Славию». Говорят, Денис Терентьев будет играть в «Зените-2». Роберта Мака – в аренду. Есть разговоры, что Юрий Лодыгин не подходит новому штабу. По сути, создается новая команда. Представьте, вы, купив клуб, через полгода бы распродавали весь состав и набирали новый. Не слишком ли дорогое это удовольствие? Плюс те клубы, в которые «Зенит» попытается отдать ненужных футболистов, вряд ли потянут финансовые условия. Придется часть зарплаты доплачивать самим.

    – Поэтому из статусных покупок у «Зенита» пока только Паредес?

    – Подождите, трансферное окно закрывается 31 августа. Сейчас Кристиан Павон придет, какой-нибудь итальянский защитник. Пять-шесть серьезных футболистов еще возьмут. Не знаю, сколько они покажут на бумаге, но, думаю, «Зенит» летом потратит не меньше 100 млн евро. Фурсенко, кстати, не скрывает, что трансферная кампания еще далеко не закончена.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2017 20:07
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2336

      den161 6 июля 2017, 08:42

      а ведь этого хватило бы на 10 сезонов с видеоповторами))))))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1267

      Sky Spartak 5 июля 2017, 22:00

      В России ни один клуб не может себе позволить такие траты... а как же финансовый Фэир Плэй ??? Неужели они продали на сто лямов ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 июля 2017, 21:43

      вот такие тупоголовые агенты треплют языком как помелом не зная сути дела

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4024

      raritet 5 июля 2017, 20:49

      Не до конца понятен Сафонов. Если вещи называть своими именами- Зенит вложился в обойму российских игроков и в любом случае не останется в накладе. Кто -то будет перепродан

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 5 июля 2017, 20:14

      к слову о тратах,гинер говорит,что не может тратить большие деньги ,потому что построили стадион,а зенит вот может,ох уж этот газпром

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > Asbjorn 5 июля 2017, 21:15

      Стадион в Питере строил не Зенит а городская администрация (она же и пилила деньги) Зенит взял стадион в аренду за "бесплатно"!! Вообщем мутная схема)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > Asbjorn 6 июля 2017, 10:31

      Зенит покупает игроков, а счета оплачивает Газпром. Все просто 74% расходов суперклуба из бюджета. А Зенит - финансовый пшик, не даром зовут бомжами.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 июля 2017, 20:13

      Кто ты,футбольный..?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11