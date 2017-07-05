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  • Сафонов считает, что «Зенит» потратит этим летом не меньше 100 миллионов

Сафонов считает, что «Зенит» потратит этим летом не меньше 100 миллионов

5 июля 2017, 20:07
9

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением касательно трансферной кампании санкт-петербургского «Зенита». К сему моменту сине-бело-голубые укрепились рядом игроков с российским паспортом, а также приобрели у итальянской «Ромы» хавбека Леандро Паредеса.

– В контексте грядущих изменений лимита: не поторопился ли «Зенит», купив столько россиян?

– Давайте называть вещи своими именами. Был Максим Митрофанов, пришел Сергей Фурсенко. И что дальше? Ушел Данни, но это ладно – суперигрок, отдал все, что мог. Ибрагима Цаллагова хотят отдать туда же – в «Славию». Говорят, Денис Терентьев будет играть в «Зените-2». Роберта Мака – в аренду. Есть разговоры, что Юрий Лодыгин не подходит новому штабу. По сути, создается новая команда. Представьте, вы, купив клуб, через полгода бы распродавали весь состав и набирали новый. Не слишком ли дорогое это удовольствие? Плюс те клубы, в которые «Зенит» попытается отдать ненужных футболистов, вряд ли потянут финансовые условия. Придется часть зарплаты доплачивать самим.

– Поэтому из статусных покупок у «Зенита» пока только Паредес?

– Подождите, трансферное окно закрывается 31 августа. Сейчас Кристиан Павон придет, какой-нибудь итальянский защитник. Пять-шесть серьезных футболистов еще возьмут. Не знаю, сколько они покажут на бумаге, но, думаю, «Зенит» летом потратит не меньше 100 млн евро. Фурсенко, кстати, не скрывает, что трансферная кампания еще далеко не закончена.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (9)
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shinnik
1499274827
Кто ты,футбольный..?
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Asbjorn
1499274860
к слову о тратах,гинер говорит,что не может тратить большие деньги ,потому что построили стадион,а зенит вот может,ох уж этот газпром
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raritet
1499276964
Не до конца понятен Сафонов. Если вещи называть своими именами- Зенит вложился в обойму российских игроков и в любом случае не останется в накладе. Кто -то будет перепродан
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Garrincha58
1499280220
вот такие тупоголовые агенты треплют языком как помелом не зная сути дела
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Sky Spartak
1499281209
В России ни один клуб не может себе позволить такие траты... а как же финансовый Фэир Плэй ??? Неужели они продали на сто лямов ?
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den161
1499319760
а ведь этого хватило бы на 10 сезонов с видеоповторами))))))))))))))))
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