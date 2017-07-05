Сафонов считает, что «Зенит» потратит этим летом не меньше 100 миллионов

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением касательно трансферной кампании санкт-петербургского «Зенита». К сему моменту сине-бело-голубые укрепились рядом игроков с российским паспортом, а также приобрели у итальянской «Ромы» хавбека Леандро Паредеса.

– В контексте грядущих изменений лимита: не поторопился ли «Зенит», купив столько россиян?

– Давайте называть вещи своими именами. Был Максим Митрофанов, пришел Сергей Фурсенко. И что дальше? Ушел Данни, но это ладно – суперигрок, отдал все, что мог. Ибрагима Цаллагова хотят отдать туда же – в «Славию». Говорят, Денис Терентьев будет играть в «Зените-2». Роберта Мака – в аренду. Есть разговоры, что Юрий Лодыгин не подходит новому штабу. По сути, создается новая команда. Представьте, вы, купив клуб, через полгода бы распродавали весь состав и набирали новый. Не слишком ли дорогое это удовольствие? Плюс те клубы, в которые «Зенит» попытается отдать ненужных футболистов, вряд ли потянут финансовые условия. Придется часть зарплаты доплачивать самим.

– Поэтому из статусных покупок у «Зенита» пока только Паредес?

– Подождите, трансферное окно закрывается 31 августа. Сейчас Кристиан Павон придет, какой-нибудь итальянский защитник. Пять-шесть серьезных футболистов еще возьмут. Не знаю, сколько они покажут на бумаге, но, думаю, «Зенит» летом потратит не меньше 100 млн евро. Фурсенко, кстати, не скрывает, что трансферная кампания еще далеко не закончена.