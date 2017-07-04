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    18-летний бразильский форвард близок к переходу в «Ахмат»

    Форвард «Коринтианса» Лео Жаба следующий сезон может начать в России. 18-летний футболист близок к подписанию контракта с «Ахматом». Бразилец уже прошел медицинский осмотр для клуба РФПЛ, сообщает Terra. По данным источника, сумма сделки по футболисту составит три миллиона евро.

    В нынешнем году Жаба провел за «Коринтианс» 14 матчей, в которых забил один гол.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2017 11:11
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 4 июля 2017, 22:20

      Если брать легионера, то заведомо лучшего и готового давать РЕЗУЛЬТАТ!.... Чем это юное дарование лучше других... Он в первый же нежаркий декабрьский матч с оранжевым мячом запросится домой, а перелёты в Хабаровск укрепят в мысли, что лучше Бразилии страны нет....

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 4 июля 2017, 20:31

      интересная сделка получиться. а если заиграет то супер!!!

      0
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 4 июля 2017, 18:12

      Когда парень узнает перевод своей фамилии - загрустит.

      5
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 4 июля 2017, 12:39

      Хочется верить , что это Кононов занимается трансферами , у него "глаз" на Южном Американском рынке хорошо наметан.

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 4 июля 2017, 12:18

      Поахматят - не заплатят :)

      0
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 4 июля 2017, 11:57

      Жаба на зеленой форме,будет круто выглядеть

      3
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      Рейтинг: +258

      red-white fox > Kazak ne China 4 июля 2017, 13:26

      Не на зеленой, а в зеленой)))

      1
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      Рейтинг: +16

      xxx44 4 июля 2017, 11:47

      интересно на футболке имя напишут или фамилию?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 4 июля 2017, 11:45

      вот это да, чем Ахмат манит игроков молодёжных сборных Бразилии!?

      -1
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      Рейтинг: +69

      Pinasonic 4 июля 2017, 11:33

      Уже второй молодой бразилец.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 4 июля 2017, 11:13

      Как же ему трудно будет у нас с такой фамилией.

      7
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Одинокий волк Маквейд 4 июля 2017, 11:14

      И теперь словосочетание "жаба душит" может найти другой характер

      4
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > EcioAuditore 4 июля 2017, 12:19

      Когда будет вратаря прессинговать :)

      2
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > Одинокий волк Маквейд 4 июля 2017, 18:13

      Нужно принимать ислам и становиться обычным Магой.

      5
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