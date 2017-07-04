18-летний бразильский форвард близок к переходу в «Ахмат»

Форвард «Коринтианса» Лео Жаба следующий сезон может начать в России. 18-летний футболист близок к подписанию контракта с «Ахматом». Бразилец уже прошел медицинский осмотр для клуба РФПЛ, сообщает Terra. По данным источника, сумма сделки по футболисту составит три миллиона евро.

В нынешнем году Жаба провел за «Коринтианс» 14 матчей, в которых забил один гол.