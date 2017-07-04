18-летний бразильский форвард близок к переходу в «Ахмат»

Если брать легионера, то заведомо лучшего и готового давать РЕЗУЛЬТАТ!.... Чем это юное дарование лучше других... Он в первый же нежаркий декабрьский матч с оранжевым мячом запросится домой, а перелёты в Хабаровск укрепят в мысли, что лучше Бразилии страны нет....
Форвард «Коринтианса» Лео Жаба следующий сезон может начать в России. 18-летний футболист близок к подписанию контракта с «Ахматом». Бразилец уже прошел медицинский осмотр для клуба РФПЛ, сообщает Terra. По данным источника, сумма сделки по футболисту составит три миллиона евро.
В нынешнем году Жаба провел за «Коринтианс» 14 матчей, в которых забил один гол.