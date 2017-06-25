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    Нападающий «Монако» Жермен перешел в «Марсель»

    «Монако» объявил об уходе форварда Валере Жермена в «Марсель». Сумма трансфера составила 8 миллионов евро.

    В минувшем сезоне 27-летний Жермен забил 17 голов и отдал пять результативных передач в 60-ти матчах всех соревнований. Француз стал чемпионом Франции в составе команды Леонарду Жардима и дошел с командой до полуфинала Лиги чемпионов, где его команда уступила «Ювентусу» с общим счетом 1:4.

    Источник: ФК «Монако»

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    25.06.2017 08:17
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