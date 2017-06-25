Нападающий «Монако» Жермен перешел в «Марсель»

«Монако» объявил об уходе форварда Валере Жермена в «Марсель». Сумма трансфера составила 8 миллионов евро.

В минувшем сезоне 27-летний Жермен забил 17 голов и отдал пять результативных передач в 60-ти матчах всех соревнований. Француз стал чемпионом Франции в составе команды Леонарду Жардима и дошел с командой до полуфинала Лиги чемпионов, где его команда уступила «Ювентусу» с общим счетом 1:4.