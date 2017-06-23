«Тоттенхэм» включился в борьбу за Сусо

Полузащитник «Милана» Сусо попал в сферу интересов «Тоттенхэма». По данным источника, в услугах 23-летнего футболиста нуждается главный тренер «шпор» Маурисио Покеттино, который желает укрепить свою команду в преддверии Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что на испанского хавбека также претендует «Атлетико».

Контракт Сусо с «Миланом» рассчитан до лета 2021 года. В минувшем розыгрыше чемпионата Италии он забил семь голов и сделал восемь результативных передач в 34 матчах.