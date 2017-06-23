Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Тоттенхэм» включился в борьбу за Сусо

    Полузащитник «Милана» Сусо попал в сферу интересов «Тоттенхэма». По данным источника, в услугах 23-летнего футболиста нуждается главный тренер «шпор» Маурисио Покеттино, который желает укрепить свою команду в преддверии Лиги чемпионов.

    Ранее сообщалось, что на испанского хавбека также претендует «Атлетико».

    Контракт Сусо с «Миланом» рассчитан до лета 2021 года. В минувшем розыгрыше чемпионата Италии он забил семь голов и сделал восемь результативных передач в 34 матчах.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.06.2017 01:00
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +122

      serginho8 23 июня 2017, 02:13

      аналог Коутиньо, жаль в лфк не получилось у него.
      Для чего он ТТХ, там аналогичную роль играет Эриксен..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11