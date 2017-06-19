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    Балотелли близок к тому, чтобы остаться в «Ницце»

    «Ницца» ведет переговоры о продлении контракта с нападающим Марио Балотелли, чье соглашение истекает 30 июня, сообщает Nice-Matin. По информации источника, клуб и 26-летний игрок близки к тому, чтобы продолжить сотрудничество, осталось лишь уладить мелкие детали.

    Ранее сообщалось, что итальянец продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии».

    В минувшем сезоне Балотелли провел 28 матчей, записав в свой актив 17 голов и одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2017 13:46
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 июня 2017, 15:40

      А на сколько близки?.... А насколько мелкие детали?.... А что за новость такая новостная?....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 19 июня 2017, 14:01

      Классный игрок , если бы еще не его закидоны играл бы в топ клубе!

      2
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      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > XaXatyn 19 июня 2017, 15:41

      Он в образе.... Мог бы просто здорово играть...

      1
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      ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > insider_retro 20 июня 2017, 00:32

      Понятно что в образе, но стоит хоть иногда из него выходить)

      1
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 19 июня 2017, 13:57

      В Зенит его надо к Манчини, чтобы тусоваться красиво!

      0
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      ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > ФК_Полоцк 19 июня 2017, 14:37

      Денисова вернуть в Питер и Балотелли с ним познакомить, вот тогда веселуха начнется . . .

      2
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > Аристократ Олжик 19 июня 2017, 14:41

      Кальянчик, самогончик от Глушакова, шапка-ушанка, гонки по ночному городу, "братуха" :)

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > ФК_Полоцк 19 июня 2017, 14:46

      а потом в газете статья где Мамаев и Кокорин будут оправдываться, что они проходили мимо, что это Деня и Балу заказали 400 бутылок шампанского . . .

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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > Аристократ Олжик 19 июня 2017, 14:49

      ))) и Жирков своих детей на тусовку приведет

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Аристократ Олжик 19 июня 2017, 15:42

      Питерская пресса захлебнётся в новостном угаре....

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > ФК_Полоцк 19 июня 2017, 15:42

      Марихуанка от Мутко...

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > ФК_Полоцк 19 июня 2017, 15:43

      Про детей лучше не надо.... И так персонажей хватает....

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