Балотелли близок к тому, чтобы остаться в «Ницце»

«Ницца» ведет переговоры о продлении контракта с нападающим Марио Балотелли, чье соглашение истекает 30 июня, сообщает Nice-Matin. По информации источника, клуб и 26-летний игрок близки к тому, чтобы продолжить сотрудничество, осталось лишь уладить мелкие детали.

Ранее сообщалось, что итальянец продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии».

В минувшем сезоне Балотелли провел 28 матчей, записав в свой актив 17 голов и одну результативную передачу.