Полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри может продолжить карьеру в Китае. По информации Foot Mercato, в услугах 29-летнего футболиста заинтересован «Шанхай Шэньхуа».

Сообщается, что француза видеть в китайской команде этим летом желает главный тренер Густаво Пойет.

В минувшем сезоне Насри выступал на правах аренды за «Севилью». Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» намерен продать хавбека.