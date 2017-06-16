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    Насри может продолжить карьеру в Китае

    Полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри может продолжить карьеру в Китае. По информации Foot Mercato, в услугах 29-летнего футболиста заинтересован «Шанхай Шэньхуа».

    Сообщается, что француза видеть в китайской команде этим летом желает главный тренер Густаво Пойет.

    В минувшем сезоне Насри выступал на правах аренды за «Севилью». Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» намерен продать хавбека.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.06.2017 14:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 16 июня 2017, 18:52

      Пока анри и секс из арсенала ушли и все хорошо пошло... остальные на сезон начав от сани до ван перси

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