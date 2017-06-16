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    Ди Франческо отказался от зарплаты в 4 миллиона в «Зените»

    Экс-главный тренер «Сассуоло», который недавно возглавил «Рому», Эусебио Ди Франческо мог оказаться в России, сообщает Sky Sport Italia. «Зенит» предлагал специалисту трехлетний контракт с ежегодной зарплатой в 4 миллиона евро. Но даже такие деньги не смогли заставить его перебраться в российскую Премьер-лигу.

    Ди Франческо рассматривался в качестве приоритетной кандидатуры на замену Мирче Луческу. Напомним, что «Зенит» возглавил Роберто Манчини.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.06.2017 06:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 июня 2017, 16:11

      Это к чему сейчас?.... Потриндеть... Цифрами побравировать...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 16 июня 2017, 15:39

      Проехали ..........

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      Igreks 16 июня 2017, 11:17

      ну и правильно сделал,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      adekvat 16 июня 2017, 10:13

      Да и с ним............

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 16 июня 2017, 09:08

      Это удивительно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4845

      neveldomha 16 июня 2017, 09:05

      От денег в футболе еще никто не отказывался.

      1
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