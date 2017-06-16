Ди Франческо отказался от зарплаты в 4 миллиона в «Зените»

Экс-главный тренер «Сассуоло», который недавно возглавил «Рому», Эусебио Ди Франческо мог оказаться в России, сообщает Sky Sport Italia. «Зенит» предлагал специалисту трехлетний контракт с ежегодной зарплатой в 4 миллиона евро. Но даже такие деньги не смогли заставить его перебраться в российскую Премьер-лигу.

Ди Франческо рассматривался в качестве приоритетной кандидатуры на замену Мирче Луческу. Напомним, что «Зенит» возглавил Роберто Манчини.