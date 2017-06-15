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    Думбия не захотел переходить в «Халл Сити» к Слуцкому

    Нападающий «Ромы» Сейду Думбия не захотел переходить в «Халл Сити». По информации Telelombardia, английский клуб предложил за ивуарийца 4 миллиона евро, однако сам игрок отказался от трансфера.

    Отметим, что в услугах футболиста лично заинтересован главный тренер «тигров» Леонид Слуцкий, с которым он работал в ЦСКА.

    В прошедшем сезоне Думбия на правах аренды защищал цвета «Базеля». За швейцарский клуб нападающий провел в Высшей лиге 25 матчей, в которых забил 20 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.06.2017 00:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 15 июня 2017, 23:42

      Сейчас у Ромы новый тренер...может хочет закрепиться в Роме, кто его знает)))

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 15 июня 2017, 22:43

      Думбия парень с мозгами. И всё видит на сезон вперёд!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 июня 2017, 10:29

      В Чемпионшипе пахать надо . Сейду в Швейцарии видимо слегка расслабился и не хочет вгрызаться в землю.

      1
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 15 июня 2017, 06:20

      Это жжжжжжж не спроста.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 15 июня 2017, 04:27

      Он что то знает

      0
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      Рейтинг: 0

      cky3k 15 июня 2017, 01:07

      Вагнер лав тебе в помощь))

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      Рейтинг: +720

      Den Bull 15 июня 2017, 00:23

      В чемпионшип не хочет.

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