Думбия не захотел переходить в «Халл Сити» к Слуцкому

Нападающий «Ромы» Сейду Думбия не захотел переходить в «Халл Сити». По информации Telelombardia, английский клуб предложил за ивуарийца 4 миллиона евро, однако сам игрок отказался от трансфера.

Отметим, что в услугах футболиста лично заинтересован главный тренер «тигров» Леонид Слуцкий, с которым он работал в ЦСКА.

В прошедшем сезоне Думбия на правах аренды защищал цвета «Базеля». За швейцарский клуб нападающий провел в Высшей лиге 25 матчей, в которых забил 20 голов.