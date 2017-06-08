Божович может возглавить тульский «Арсенал»

Желаю удачи Миодрагу в Туле ,он мне всегда нравился ,да и в Туле вроде бы состав хороший , может даже не хуже чем у Ростова когда Божович с ним кубок выигрывал .
Бывший главный тренер «Ростова» Миодраг Божович в ближайшее время может возглавить тульский «Арсенал». По информации источника, стороны близки к подписанию соглашения.
Напомним, последним местом работы 48-летнего специалиста была «Црвена Звезда», которую он покинул по итогам завершившегося сезона.
В России черногорец известен по работе с «Ростовом», «Динамо», «Амкаром» и «Москвой».