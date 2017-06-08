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    Божович может возглавить тульский «Арсенал»

    Бывший главный тренер «Ростова» Миодраг Божович в ближайшее время может возглавить тульский «Арсенал». По информации источника, стороны близки к подписанию соглашения.

    Напомним, последним местом работы 48-летнего специалиста была «Црвена Звезда», которую он покинул по итогам завершившегося сезона.

    В России черногорец известен по работе с «Ростовом», «Динамо», «Амкаром» и «Москвой».

    Источник: Twitter

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    08.06.2017 17:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 8 июня 2017, 19:12

      Желаю удачи Миодрагу в Туле ,он мне всегда нравился ,да и в Туле вроде бы состав хороший , может даже не хуже чем у Ростова когда Божович с ним кубок выигрывал .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1709

      Краса 8 июня 2017, 17:55

      Божович АРСЕНАЛ добьет...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД > Краса 8 июня 2017, 18:02

      Как добил локомотив....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 8 июня 2017, 17:52

      Если состоится , Божович сможет поднять Арсенал .

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