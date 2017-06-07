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    Слуцкий в течение ближайших 48 часов может быть назначен главным тренером «Халл Сити»

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в ближайшие 48 часов может возглавить «Халл Сити». По информации источника, российский специалист является фаворитом на пост наставника «тигров».

    Ранее сообщалось, что в услугах 46-летнего тренера заинтересован «Сандерленд».

    По итогам завершившегося сезона «Халл Сити» занял в турнирной таблице АПЛ 18-е место и отправился в Чемпионшип.

    Источник: Skysports

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    07.06.2017 20:11
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 7 июня 2017, 21:58

      Учитыыая сколько там тренеров которые десятки лет из клуба в клуб бегают ,это прорыв для российских тренеров

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 7 июня 2017, 21:36

      Осталось немного подождать ! Посмотрим , что будет через 48 часов .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 7 июня 2017, 20:49

      Лёхалл Слуцкити

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +133

      абжора 7 июня 2017, 20:42

      Да когда уже....

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 7 июня 2017, 20:37

      А если нет, подождите еще 48 часов...

      1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 7 июня 2017, 20:34

      ждем

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 7 июня 2017, 20:34

      Посмотрим,надеюсь получиться,удачи тебе тренер

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      Рейтинг: +149

      Sarco999 7 июня 2017, 20:32

      Очень интересно будет понаблюдать за ним там , ждем в АПЛ на следующий год !

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 7 июня 2017, 20:32

      Желаю Леониду Викторовичу удачи и успехов с "тиграми".

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