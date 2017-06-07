Слуцкий в течение ближайших 48 часов может быть назначен главным тренером «Халл Сити»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в ближайшие 48 часов может возглавить «Халл Сити». По информации источника, российский специалист является фаворитом на пост наставника «тигров».

Ранее сообщалось, что в услугах 46-летнего тренера заинтересован «Сандерленд».

По итогам завершившегося сезона «Халл Сити» занял в турнирной таблице АПЛ 18-е место и отправился в Чемпионшип.