«Спартак» заинтересован в услугах форварда «Брюгге» Искьердо

даж и не знаю,как воспринимать...нап хороший,похоже...но кто-то из действующих сядет на лавку или будет выставлен на трансфер...сейчас они друг друга дополняют,а как будет выглядеть новая атака Спартака - вопрос...
«Спартак» намерен побороться за нападающего «Брюгге» Хосе Искьердо. Красно-белые направили в бельгийский клуб запрос по 24-летнему игроку.
На колумбийца также претендуют «Милан» и «Марсель».
В минувшем сезоне Искьердо провел 34 поединка, записав в свой актив 16 голов и три результативные передачи. Его нынешний контракт истекает в июне 2019 года. По информации источника, «Брюгге» намерен получить за трансфер форварда порядка 15 миллионов евро.