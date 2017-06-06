«Спартак» заинтересован в услугах форварда «Брюгге» Искьердо

«Спартак» намерен побороться за нападающего «Брюгге» Хосе Искьердо. Красно-белые направили в бельгийский клуб запрос по 24-летнему игроку.

На колумбийца также претендуют «Милан» и «Марсель».

В минувшем сезоне Искьердо провел 34 поединка, записав в свой актив 16 голов и три результативные передачи. Его нынешний контракт истекает в июне 2019 года. По информации источника, «Брюгге» намерен получить за трансфер форварда порядка 15 миллионов евро.