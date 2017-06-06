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    «Спартак» заинтересован в услугах форварда «Брюгге» Искьердо

    «Спартак» намерен побороться за нападающего «Брюгге» Хосе Искьердо. Красно-белые направили в бельгийский клуб запрос по 24-летнему игроку.

    На колумбийца также претендуют «Милан» и «Марсель».

    В минувшем сезоне Искьердо провел 34 поединка, записав в свой актив 16 голов и три результативные передачи. Его нынешний контракт истекает в июне 2019 года. По информации источника, «Брюгге» намерен получить за трансфер форварда порядка 15 миллионов евро.

    Источник: Francefootball

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    06.06.2017 19:10
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5460

      SPACE TRUCKIN 3 января 2018, 11:19

      даж и не знаю,как воспринимать...нап хороший,похоже...но кто-то из действующих сядет на лавку или будет выставлен на трансфер...сейчас они друг друга дополняют,а как будет выглядеть новая атака Спартака - вопрос...

      0
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 7 июня 2017, 01:13

      Хороший нап

      0
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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 6 июня 2017, 21:37

      Да печелька,,,,Зобнин сломался, и очень может навсегда,,,,очень противная травма

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 6 июня 2017, 21:01

      очень хороший нап, Бакка тоже играл в Брюгге и никто не знал о нём, а потом в Европе шумел... так что это очень хорошее усиление для ЛЧ, Адриано явно сядет на скамейку при таком исполнителе.

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      Рейтинг: +423

      Drapik 6 июня 2017, 20:34

      Милан и Марсель там по просьбе Брюгге, чтобы Спартаку ценник поднять

      0
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 6 июня 2017, 20:26

      ДОРОГОВАТО

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 июня 2017, 20:13

      24 года-неплохое приобритение будет если что.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 6 июня 2017, 19:53

      Думаю,Искьердо выберет Спартак )))))),зачем та Франция и Италия

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > klifS 6 июня 2017, 20:38

      точно )))

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      Рейтинг: +6913

      батог > 7 июня 2017, 06:22

      Московский "Арарат", да?

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