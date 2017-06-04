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    Товарищеский матч. Сборная Голландии отправила в ворота Кот-д'Ивуара пять безответных мячей

    Сборная Голландии в товарищеском матче одержала разгромную победу над Кот-д'Ивуаром, отправив в ворота соперника пять безответных мячей – 5:0. Голом и результативной передачей в составе хозяев отметился Арьен Роббен.

    Отметим, что полузащитник «Спартака» Квинси Промес вышел на замену на 78-й минуте встречи.

    Товарищеский матч

    Голландия – Кот-д'Ивуар – 5:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Вельтман, 13; 2:0 – Роббен, 32 (с пенальти); 3:0 – Вельтман, 36; 4:0 – Классен, 69; 5:0 – Янссен, 75.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.06.2017 22:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +91

      paketiwe 4 июня 2017, 23:35

      Смотришь на столь великую некогда сборную и грустно аж. Какая команда канула в Лету...

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    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 4 июня 2017, 22:42

      Это вам не Россию 2-0 обыгрывать, Голландия - ребята серьезные.

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