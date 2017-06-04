Товарищеский матч. Сборная Голландии отправила в ворота Кот-д'Ивуара пять безответных мячей

Сборная Голландии в товарищеском матче одержала разгромную победу над Кот-д'Ивуаром, отправив в ворота соперника пять безответных мячей – 5:0. Голом и результативной передачей в составе хозяев отметился Арьен Роббен.

Отметим, что полузащитник «Спартака» Квинси Промес вышел на замену на 78-й минуте встречи.

Товарищеский матч

Голландия – Кот-д'Ивуар – 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Вельтман, 13; 2:0 – Роббен, 32 (с пенальти); 3:0 – Вельтман, 36; 4:0 – Классен, 69; 5:0 – Янссен, 75.