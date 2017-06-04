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    «Барселона» поздравила «Реал» с победой в Лиге чемпионов

    «Реал» одержал победу над «Ювентусом» (4:1) в матче за кубок Лиги чемпионов. Таким образом, команда Зинедина Зидана выиграла трофей второй раз подряд.

    «Поздравляем «Реал» с победой в финале Лиги чемпионов в Кардиффе», – написала в твиттере пресс-служба «Барселоны».

    Каталонский клуб выбыл из борьбы в ЛЧ на стадии полуфинала, уступив команде Массимилиано Аллегри со счетом 0:3 по сумме двух матчей. В Примере сине-гранатовые финишировали на второй строчке с отставанием в три очка от «Реала». В день победы сливочных в национальном первенстве «Барселона» также поздравила принципиального соперника.

    Источник: ФК «Барселона»

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    04.06.2017 00:48
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +617

      nelez 4 июня 2017, 13:18

      За сезон второй раз.Привыкают.
      Поздравили , но на победы Юве были бы рады.

      0
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      Рейтинг: +15

      Знойный Яйцегрыз 4 июня 2017, 10:25

      это как зенит бы поздравил спартик

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 4 июня 2017, 07:37

      По-мужски.

      1
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      Рейтинг: +259

      pzdc. > ДАША Д 4 июня 2017, 08:49

      Барса всегда поздравляет по мужски.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +816

      diktatop 4 июня 2017, 07:35

      вот это да...

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 4 июня 2017, 07:02

      А где же была лучшая защита мира?

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 4 июня 2017, 07:01

      Не болею за Реал, но был уверен в их победе, Ювентусу еще рано сшибать трофеи, годик два и все получится, ВООБЩЕ не богу понять как большинство ставило на Ювентус, может не смотрят игры? Поэтому такой кэф. хороший на Реал и был, все лепили на Юве и какого то хера с Буффона делали супермена, хотя бабуся не потащила.

      2
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      Рейтинг: +2564

      атеист > artem 81 4 июня 2017, 12:28

      Понятно, почему - просто надеялись, верили, многие - из-за Буфона, это эмоции, а не расчёт......

      -1
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 4 июня 2017, 02:12

      Достойно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 4 июня 2017, 01:06

      Так и надо, привыкайте, с тренером вальверде будете всегда реал с победой поздравлять!

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      Рейтинг: +1130

      petr69 4 июня 2017, 01:01

      Уж лучше бы не поздравляли т.к. перед финалом все каталонские газеты
      вышли с заголовками "ЮВЕ МЫ С ТОБОЙ"

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 4 июня 2017, 00:58

      Лицемерие в чистом виде... До матча открыто поддерживали Ювентус, а сейчас как ни в чём не бывало поздравляют Реал... Понятно, что нормы приличия выдерживают, но всё же лицемерием несёт за километр, уж тогда бы держали свою позицию до конца, никто бы из-за отсутствия их поздравления не расстроился бы.

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