«Барселона» поздравила «Реал» с победой в Лиге чемпионов

«Реал» одержал победу над «Ювентусом» (4:1) в матче за кубок Лиги чемпионов. Таким образом, команда Зинедина Зидана выиграла трофей второй раз подряд.

«Поздравляем «Реал» с победой в финале Лиги чемпионов в Кардиффе», – написала в твиттере пресс-служба «Барселоны».

Каталонский клуб выбыл из борьбы в ЛЧ на стадии полуфинала, уступив команде Массимилиано Аллегри со счетом 0:3 по сумме двух матчей. В Примере сине-гранатовые финишировали на второй строчке с отставанием в три очка от «Реала». В день победы сливочных в национальном первенстве «Барселона» также поздравила принципиального соперника.