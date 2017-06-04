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«Барселона» поздравила «Реал» с победой в Лиге чемпионов

4 июня 2017, 00:48
21

«Реал» одержал победу над «Ювентусом» (4:1) в матче за кубок Лиги чемпионов. Таким образом, команда Зинедина Зидана выиграла трофей второй раз подряд.

«Поздравляем «Реал» с победой в финале Лиги чемпионов в Кардиффе», – написала в твиттере пресс-служба «Барселоны».

Каталонский клуб выбыл из борьбы в ЛЧ на стадии полуфинала, уступив команде Массимилиано Аллегри со счетом 0:3 по сумме двух матчей. В Примере сине-гранатовые финишировали на второй строчке с отставанием в три очка от «Реала». В день победы сливочных в национальном первенстве «Барселона» также поздравила принципиального соперника.

Источник: ФК «Барселона»
Лига чемпионов Реал Барселона
Комментарии (21)
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Munez89
1496526571
Ещё бы они не поздравили..Как там дела у Пике?!
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ivanthebest
1496527121
Лицемерие в чистом виде... До матча открыто поддерживали Ювентус, а сейчас как ни в чём не бывало поздравляют Реал... Понятно, что нормы приличия выдерживают, но всё же лицемерием несёт за километр, уж тогда бы держали свою позицию до конца, никто бы из-за отсутствия их поздравления не расстроился бы.
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petr69
1496527301
Уж лучше бы не поздравляли т.к. перед финалом все каталонские газеты вышли с заголовками "ЮВЕ МЫ С ТОБОЙ"
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Павел Буре
1496527607
Так и надо, привыкайте, с тренером вальверде будете всегда реал с победой поздравлять!
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artem 81
1496548900
Не болею за Реал, но был уверен в их победе, Ювентусу еще рано сшибать трофеи, годик два и все получится, ВООБЩЕ не богу понять как большинство ставило на Ювентус, может не смотрят игры? Поэтому такой кэф. хороший на Реал и был, все лепили на Юве и какого то хера с Буффона делали супермена, хотя бабуся не потащила.
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artem 81
1496548939
А где же была лучшая защита мира?
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diktatop
1496550907
вот это да...
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ДАША Д
1496551026
По-мужски.
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Знойный Яйцегрыз
1496561116
это как зенит бы поздравил спартик
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nelez
1496571537
За сезон второй раз.Привыкают. Поздравили , но на победы Юве были бы рады.
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