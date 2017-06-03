Источник: представители Балотелли предложили услуги футболиста «Спартаку»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли во время летнего трансферного окна может стать игроком «Спартака». По информации источника, представители футболиста предложили услуги итальянца московскому клубу.

Ранее сообщалось, что 26-летний нападающий входит в сферу интересов «Зенита», однако позднее данная информация была опровергнута.

В нынешнем сезоне Балотелли провел за «Ниццу» в чемпионате Франции 23 матча, в которых забил 15 голов и сделал одну голевую передачу.