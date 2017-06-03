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    Источник: представители Балотелли предложили услуги футболиста «Спартаку»

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли во время летнего трансферного окна может стать игроком «Спартака». По информации источника, представители футболиста предложили услуги итальянца московскому клубу.

    Ранее сообщалось, что 26-летний нападающий входит в сферу интересов «Зенита», однако позднее данная информация была опровергнута.

    В нынешнем сезоне Балотелли провел за «Ниццу» в чемпионате Франции 23 матча, в которых забил 15 голов и сделал одну голевую передачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.06.2017 23:10
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 5 июня 2017, 10:27

      ))))))))))))))))))))
      Блин, жЫрная утка...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13

      marsmag7102 4 июня 2017, 23:39

      у нас уже есть два нападающих, лучше защитников приобрести, а за Баллотели Ницца много потребует, очередная утка

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 4 июня 2017, 17:22

      нах он нужен,вечно подающий надежды и обладающий потенциалом? вон в зине такой игрок есть,а толку от него

      2
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 4 июня 2017, 16:30

      Завтра его будут сватать в ......... СКА Хабаровск, туда ему и дорога!

      2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 4 июня 2017, 12:06

      Это было бы интересно,но не понятно зачем Спартаку третий центральный нападающий после "старины" Зе и Адриано(а сам Марио вполне себе хороший игрок на мой взгляд).

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 4 июня 2017, 11:59

      - да, друзья!, история любопытная!...? ,26 лет парню, по игре-потенциал на лицо!, но вот его нрав!? и эти "закидоны"...не знаю..., может - повзрослел и поумнел)?...искренне хотелось бы!..., и если Карре его "утвердит"(в трансфере и дисциплине), будет очень интересная! "атака" у Спартака ...да, руководству виднее!...и новость очень позитивная!, если не "утка"...Всем - спасибо за внимание, и играйте в футбол!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 июня 2017, 10:44

      Решать Каррере.

      2
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 > Диктор 4 июня 2017, 12:25

      Пусть и решает, а вот нам обсудить нужно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 4 июня 2017, 10:33

      Смех смехом, а он проводит мощный сезон, кто-нибудь слышал о такой команде Ницца???? А ведь он привёл её к бронзовым медалям став лучшим бомбардиром команды. Но так да, дисциплина у него хромает, с каррерой не сработается

      7
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      Рейтинг: +6627

      maior-60 > NEON-SM 4 июня 2017, 11:53

      Мудрость тренера в том и состоит чтобы найти компромисс.

      1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 4 июня 2017, 08:34

      что за дичь..))) кого только щас к нам в РФПЛ сватать не будут)))

      4
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 4 июня 2017, 08:07

      было бы любопытно посмотреть))

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