Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Главный тренер «Аякса» Бош будет получать 4 миллиона в год в случае перехода в дортмундскую «Боруссию»

    Дортмундская «Боруссия» намерена пригласить главным тренером рулевого «Аякса» Петера Боша. Немецкий клуб готов платить специалисту порядка 4 миллионов евро в год, сообщает Telesport.nl.

    Сообщается, что на данный момент переговорный процесс между Бошем и руководством голландской команды вступили в финальную стадию.

    Напомним, под руководством Боша «Аякс» вышел в финал Лиги Европы. «Боруссия» ищет нового тренера после ухода Томаса Тухеля.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.06.2017 14:21
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 3 июня 2017, 15:02

      Бош конечно хороший тренер , мне нравилась его работа и до Аякса,но того ли он масштаба тренер и подходит ли он Дортмунду , практика показывает , что голландские тренеры не очень хорошо приживаются в Германии, если конечно вынести за скобки ван Гала , но он особый случай, я симпатизирую Дортмунду и если они все таки назначат Питера желаю им удачи.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11