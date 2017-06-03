Главный тренер «Аякса» Бош будет получать 4 миллиона в год в случае перехода в дортмундскую «Боруссию»

Бош конечно хороший тренер , мне нравилась его работа и до Аякса,но того ли он масштаба тренер и подходит ли он Дортмунду , практика показывает , что голландские тренеры не очень хорошо приживаются в Германии, если конечно вынести за скобки ван Гала , но он особый случай, я симпатизирую Дортмунду и если они все таки назначат Питера желаю им удачи.
Дортмундская «Боруссия» намерена пригласить главным тренером рулевого «Аякса» Петера Боша. Немецкий клуб готов платить специалисту порядка 4 миллионов евро в год, сообщает Telesport.nl.
Сообщается, что на данный момент переговорный процесс между Бошем и руководством голландской команды вступили в финальную стадию.
Напомним, под руководством Боша «Аякс» вышел в финал Лиги Европы. «Боруссия» ищет нового тренера после ухода Томаса Тухеля.