Главный тренер «Аякса» Бош будет получать 4 миллиона в год в случае перехода в дортмундскую «Боруссию»

Дортмундская «Боруссия» намерена пригласить главным тренером рулевого «Аякса» Петера Боша. Немецкий клуб готов платить специалисту порядка 4 миллионов евро в год, сообщает Telesport.nl.

Сообщается, что на данный момент переговорный процесс между Бошем и руководством голландской команды вступили в финальную стадию.

Напомним, под руководством Боша «Аякс» вышел в финал Лиги Европы. «Боруссия» ищет нового тренера после ухода Томаса Тухеля.