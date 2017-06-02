Хацкевич – главный тренер киевского «Динамо»

Если нет амбиций. И у футболистов нет желания выложится на все 100. То мне кажется и Моуриньо с помошниками Зиданом и Гвардиолой нифига не сделают. Удачи Хацкевич.
Киевское «Динамо» объявило о назначении Александра Хацкевича на пост главного тренера команды. Бывший наставник сборной Беларуси поставил подпись под двухлетним контрактом.
Помогать 43-летнему специалисту в украинском клубе будут Олег Лужный, Михаил Михайлов и Максим Шацких.
Напомним, что предыдущий главный тренер «Динамо» Сергей Ребров покинул свой пост по истечению срока соглашения.