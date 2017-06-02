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    Хацкевич – главный тренер киевского «Динамо»

    Киевское «Динамо» объявило о назначении Александра Хацкевича на пост главного тренера команды. Бывший наставник сборной Беларуси поставил подпись под двухлетним контрактом.

    Помогать 43-летнему специалисту в украинском клубе будут Олег Лужный, Михаил Михайлов и Максим Шацких.

    Напомним, что предыдущий главный тренер «Динамо» Сергей Ребров покинул свой пост по истечению срока соглашения.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    02.06.2017 15:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +30

      druga7 3 июня 2017, 00:35

      Если нет амбиций. И у футболистов нет желания выложится на все 100. То мне кажется и Моуриньо с помошниками Зиданом и Гвардиолой нифига не сделают. Удачи Хацкевич.

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 2 июня 2017, 21:16

      лужный и шацких будут пизди.ь всех динамовцем, кто будет плохо играть!

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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 июня 2017, 18:15

      Реброва собственно "скушала" околофутбольная политика . Не факт , что и Хацкевича она сразу начнет "кушать" , как только Динамо начнет проигрывать Шахтеру !

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 2 июня 2017, 15:55

      Странное решение киевлян, Ребров все еще молодой и очень перспективный тренер , мне очень нравилась игра его команды, очень интересно где он продолжит свою карьеру, где бы он не решил ее продолжить желаю удачи (Ребров на ровне с Гончаренко по моему самый перспективный тренер восточной Европы).

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