Хацкевич – главный тренер киевского «Динамо»

Киевское «Динамо» объявило о назначении Александра Хацкевича на пост главного тренера команды. Бывший наставник сборной Беларуси поставил подпись под двухлетним контрактом.

Помогать 43-летнему специалисту в украинском клубе будут Олег Лужный, Михаил Михайлов и Максим Шацких.

Напомним, что предыдущий главный тренер «Динамо» Сергей Ребров покинул свой пост по истечению срока соглашения.