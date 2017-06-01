Веллитон готов вернуться в Россию, но только не в ЦСКА или «Зенит»

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон, ныне выступающий за турецкий «Кайсериспор», рассказал о том, как складывается его профессиональная карьера после переезда из России. Он также признался, что был бы не против вернуться в российскую Премьер-лигу.

— Как складывается ваша карьера после ухода из «Спартака»?

— Я продолжаю заниматься тем, что больше всего люблю в этой жизни, — играть в футбол. Еще будучи игроком «Спартака», я на правах аренды успел поиграть на родине за «Гремио» и «Сан-Паулу», а также за «Сельту» в Испании. После чего перебрался в турецкий чемпионат, где чувствую себя неплохо.

— Есть желание вернуться в Россию?

— Мне интересен такой вариант развития карьеры, но все зависит от предложения и того, от какого клуба оно поступит. Есть только две команды, в которые я никогда не перейду – это ЦСКА и «Зенит». Я не могу так предать «Спартак».