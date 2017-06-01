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Веллитон готов вернуться в Россию, но только не в ЦСКА или «Зенит»

1 июня 2017, 09:55
48

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон, ныне выступающий за турецкий «Кайсериспор», рассказал о том, как складывается его профессиональная карьера после переезда из России. Он также признался, что был бы не против вернуться в российскую Премьер-лигу.

— Как складывается ваша карьера после ухода из «Спартака»?

— Я продолжаю заниматься тем, что больше всего люблю в этой жизни, — играть в футбол. Еще будучи игроком «Спартака», я на правах аренды успел поиграть на родине за «Гремио» и «Сан-Паулу», а также за «Сельту» в Испании. После чего перебрался в турецкий чемпионат, где чувствую себя неплохо.

— Есть желание вернуться в Россию?

— Мне интересен такой вариант развития карьеры, но все зависит от предложения и того, от какого клуба оно поступит. Есть только две команды, в которые я никогда не перейду – это ЦСКА и «Зенит». Я не могу так предать «Спартак».

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Кайсериспор ЦСКА Зенит Гремио Сан-Паулу Сельта Веллитон
Комментарии (48)
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B.G.
1496300767
Велик уже пройденный этап
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vladimir-7
1496301246
Ни в какой команде России Велик не нужен, езжай в Китай может быть там пригодишься.
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Dobroe Teplo za CSKA
1496301252
ды кому нужно это чмо?
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turist82
1496301284
Да когда то они на пару с Алексом разрывали любую защиту помню ) От Алекса - ювелирный пас, а от Веллика - скорость ))) Хорошо было
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SeniorMoroz91
1496305574
Пускай возвращается...а то вратари заскучали по нему...не забьет ,так поломает)
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yanedo
1496307561
сиди дома обезьяна
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JanDePisuares
1496307943
Потому что он там нах...Й не нужен
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chempion_cska
1496311441
ЦСКА ты нужен как собаке пятая нога.
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RUSARM
1496321345
Тебя туда ни когда и не позовут!!! Размечтался!!!!!
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srg38
1496329962
Крайне негативные впечатления оставил от своей игры, особенно как вратарей вырубал
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