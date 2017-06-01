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    Веллитон готов вернуться в Россию, но только не в ЦСКА или «Зенит»

    Бывший нападающий «Спартака» Веллитон, ныне выступающий за турецкий «Кайсериспор», рассказал о том, как складывается его профессиональная карьера после переезда из России. Он также признался, что был бы не против вернуться в российскую Премьер-лигу.

    — Как складывается ваша карьера после ухода из «Спартака»?

    — Я продолжаю заниматься тем, что больше всего люблю в этой жизни, — играть в футбол. Еще будучи игроком «Спартака», я на правах аренды успел поиграть на родине за «Гремио» и «Сан-Паулу», а также за «Сельту» в Испании. После чего перебрался в турецкий чемпионат, где чувствую себя неплохо.

    — Есть желание вернуться в Россию?

    — Мне интересен такой вариант развития карьеры, но все зависит от предложения и того, от какого клуба оно поступит. Есть только две команды, в которые я никогда не перейду – это ЦСКА и «Зенит». Я не могу так предать «Спартак».

    Источник: Известия

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    01.06.2017 09:55
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +24996

      bset 2 июня 2017, 08:25

      В Тосно или в Арсенал переходи))

      0
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 1 июня 2017, 21:14

      как футболист - молодцом ! ему бы ещё спокойствия на поле !

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 1 июня 2017, 20:42

      В Зенит он никогда не перейдёт немного по другой причине =)

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 1 июня 2017, 20:28

      Грубияну и хулигану на футбольном поле Веллитону НЕ МЕСТО в России!
      Веллитон - БОЛЬШОЙ ХАМ и ГРУБИЯН!
      Его любить НЕ ЗА ЧТО!
      Он нанёс Игорю Акинфееву серьёзную ТРАВМУ, в результате которой Игорь лечился восемь месяцев и вынужден был пропустить много игр за ЦСКА и за сборную!
      Кто бы Веллитону нанёс бы такие травмы, какие он УМЫШЛЕННО и ГРУБО нанёс Акинфееву!
      Посмотрели бы мы на Веллитона, как бы он тогда запел и каким хулиганским голосом!!!
      Грубиянам и хулиганам на футбольном поле НЕ МЕСТО в России!
      Игорь был первым на мяче и Веллитон это видел!
      Но в злобе, что мяч не достался ему - Веллитон ГРУБРО и УМЫШЛЕННО врезается во вратаря Акинфеева, который был уже в воздухе и держал мяч.
      В воздухе, а когда ещё и врезаются, очень трудно удержать равновесие и в результате, ГРУБОСТИ Игорь неудачно приземляется на ногу и получает серьёзную травму!
      Я очень хорошо помню этот эпизод.
      По ХАМСКИ и БЕЗОБРАЗНО тогда вели себя Веллитон и тогдашний тренер Спартака Карпин!
      Как они ЗЛОРАДСТВОВАЛИ по поводу травмы Игоря Акинфеева.
      Они даже перед Игорем не извинились, а злорадствовали после игры и в прессе!
      ЦСКА много потерял очков из-за этой ГРУБОСТИ Веллитона и Спартак, в результате грубости - НЕЗАСЛУЖЕННО занял второе место.
      Грубиянам и хулиганам на футбольном поле НЕ МЕСТО в России!

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Popularov 2 июня 2017, 16:39

      Если он появится в Москве, то ему рекомендовали еще тогда, без охраны
      в город не выходить. Просто напоминаю о том предупреждении.

      -1
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 1 июня 2017, 18:25

      Уважуха! Это не Дзюба и не Быстров гнилые.

      3
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      Рейтинг: +1580

      srg38 1 июня 2017, 18:12

      Крайне негативные впечатления оставил от своей игры, особенно как вратарей вырубал

      0
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > srg38 1 июня 2017, 19:09

      Вырубал потому что был сконцентрирован на воротах, очень хороший нап!

      -2
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      Рейтинг: +484

      Андреич 1 июня 2017, 17:07

      "Я не могу так предать «Спартак»" (с)
      А по-другому? :)

      0
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 1 июня 2017, 16:32

      Ага,так тебя и позвали армейцы...Ты там персона нон грата после истории с Акинфеевым

      3
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 1 июня 2017, 16:17

      Тебе и Вагнеру Лаву рад
      Будет Московский Арарат.

      2
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 1 июня 2017, 15:49

      Тебя туда ни когда и не позовут!!! Размечтался!!!!!

      0
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