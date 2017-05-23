«Интер» заключит контракт со Спаллетти на следующей неделе

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти подпишет соглашение с «Интером» в течение следующей недели, сообщил на своей странице в твиттере итальянский журналист Танкреди Палмери.

Ранее появилась информация, что контракт будет заключен сроком на три года, а зарплата 58-летнего специалиста составит 4 миллиона евро.

За тур до завершения чемпионата Италии «волки», возглавляемые Спаллети, потеряли шансы на чемпионство и ведут борьбу за второе место, опережая «Наполи» на одно очко.