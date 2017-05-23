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    «Интер» заключит контракт со Спаллетти на следующей неделе

    Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти подпишет соглашение с «Интером» в течение следующей недели, сообщил на своей странице в твиттере итальянский журналист Танкреди Палмери.

    Ранее появилась информация, что контракт будет заключен сроком на три года, а зарплата 58-летнего специалиста составит 4 миллиона евро.

    За тур до завершения чемпионата Италии «волки», возглавляемые Спаллети, потеряли шансы на чемпионство и ведут борьбу за второе место, опережая «Наполи» на одно очко.

    Источник: Twitter

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    23.05.2017 13:09
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +11

      ИБИ ТЕРЕК 23 мая 2017, 18:32

      надеюсь мистер Сабатини приведёт порядок

      -1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 23 мая 2017, 15:49

      Для Интера это будет безусловно усиление , у команды практически несколько лет не было адекватного тренера , но для самого мистера Лучано по моему это будет понижение, а что касается Ромы неужели туда действительно придет Эмери , я не знаю что у него там получится , но каждый матч Ромы будет смотреть очень интересно.

      0
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      Рейтинг: +11

      ИБИ ТЕРЕК > hevbn 28 23 мая 2017, 18:33

      с Ромой он будет вечно второй,а вот у ИНТЕРА щас серьёзные деньги для покупок да только ИНТЕР бросит вызов Юве вот и вся причина

      -1
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      ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > ИБИ ТЕРЕК 24 мая 2017, 19:15

      У мерды куча денег второй год и второй год они ничего не показывают. Тем более со спалетти ничего не выгорит.

      0
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 23 мая 2017, 14:57

      Семья большая,расходы растут,вот и выбрал деньги-молодец лысый тренер,не зря говорится-умная голова волос не держит!

      2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 23 мая 2017, 14:49

      Принтер явно потерялся!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 23 мая 2017, 14:46

      Опять выбрал бабло !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 > ZenitGunner 24 мая 2017, 05:57

      Противно

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 23 мая 2017, 14:15

      У Спаллетти аллергия на еврокубки? Не охота играть в ЛЧ, лучше на чемпионате сосредоточиться. Странное решение.

      1
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      Рейтинг: +112

      Rainbringer 23 мая 2017, 13:23

      Мде. И какой в этом смысл?

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