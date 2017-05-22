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    Определился состав первой корзины для жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

    «Реал» в матче заключительного тура Примеры одержал победу над «Малагой» и стал чемпионом Испании.

    Таким образом, стал известен окончательный состав первой корзины для жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18.

    В первую корзину попадут: «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «Ювентус» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Челси» (Англия), «Шахтер» (Украина), «Монако» (Франция) и «Спартак» (Россия).

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.05.2017 02:12
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +214

      Yurini 22 мая 2017, 16:49

      Барса не чемпион... а в 1 корзине Только Чемпионы! регламент есть регламент и оно ПРАВИЛЬНО!!!

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 22 мая 2017, 11:52

      Непривычно конечно видеть Спартак в списке

      0
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      Рейтинг: +112

      Rainbringer 22 мая 2017, 10:50

      Во второй корзине: Барселона, Атлетико, ПСЖ, Дортмунд, Севилья (если пройдёт квалификацию), Ман Сити, Порту, Наполи.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      sashamsh2013 22 мая 2017, 10:48

      Бред какой-то чемпионов разных стран в первую корзину ставить. По мнению УЕФА Шахтер сильнее Барселоны. В первой корзине должны быть сильнейшие.

      -2
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 22 мая 2017, 09:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Интересно за какие такие заслуги Спартак попал в первую корзину? Они уже забыли когда в Европе последний раз играли, хотя пардон в прошлом году пытались. Теперь ждем распределения второй и третьей корзин, оттуда прилетят сопернички, мама не горюй!!! Но тем не менее удачи Спартаку! С божьей помощью и какой то матери может быть займем 3 место в группе, дабы играть в лиге Европы

      -5
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      Рейтинг: +281

      nem00700 > Fan Loko mik 22 мая 2017, 09:20

      За чемпионство они туда попали, читайте регламент.

      8
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 22 мая 2017, 08:57

      Ребята перестаньте писать всякую ерунду,типо удачи нашим клубам,надеемся что выйдем из группы итд...наш максимум это третье место в группе,а верить в какое-то чудо которое не произойтет потому,что у нас слабые команда,просто глупо!!!Пора повзрослеть и понять футбола у нас нет и нас разнесут!!!Можете минусовать хоть минус 10000,но это правда!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1137

      MDAR > Psih86 22 мая 2017, 10:23

      Плох тот салдат который не хочет стать генералом. Хватит писимизма, наша жизнь и без этого сложна.

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 22 мая 2017, 08:52

      Думаю многие клубы хотят попасть в корзину с шахтером и спартаком!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > Павел Буре 22 мая 2017, 09:26

      +еще Бенфика наряду с этой парой - тоже думаю будет желанным гостем для соперников из любой группы

      0
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 22 мая 2017, 08:30

      Спартаку конечно же удачи.Ну и мы постараемся выйти.Давненько наши команды вместе не представляли страну в ЛЧ.

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 мая 2017, 08:27

      обосрються как усегда

      -3
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      Рейтинг: +141

      datura 22 мая 2017, 08:25

      Ждём в гости именитых соперников!

      1
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