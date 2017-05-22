Определился состав первой корзины для жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

«Реал» в матче заключительного тура Примеры одержал победу над «Малагой» и стал чемпионом Испании.

Таким образом, стал известен окончательный состав первой корзины для жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18.

В первую корзину попадут: «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «Ювентус» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Челси» (Англия), «Шахтер» (Украина), «Монако» (Франция) и «Спартак» (Россия).