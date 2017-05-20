Лодыгин, Кержаков, Новосельцев и Джорджевич уйдут из «Зенита», если Луческу останется в клубе

Как бы не велика потеря, если они все дружно свалят из Зенита. Новосельцев там так и не заиграл (а нефиг было за баблом гнаться). Хотя Луческу по-любому уйдет - сезон он провалил.
Хотя, чудеса встречаются...
Четверо футболистов «Зенита» могут покинуть петербургскую команду по окончании сезона.
По информации источника, голкиперы Юрий Лодыгин и Михаил Кержаков, защитник Иван Новосельцев, а также нападающий Лука Джорджевич намерены уйти из клуба в том случае, если главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу останется на своем посту.
Сообщается, что футболисты уже уведомили об этом решении своих представителей и руководство «Зенита».