Лодыгин, Кержаков, Новосельцев и Джорджевич уйдут из «Зенита», если Луческу останется в клубе

Четверо футболистов «Зенита» могут покинуть петербургскую команду по окончании сезона.

По информации источника, голкиперы Юрий Лодыгин и Михаил Кержаков, защитник Иван Новосельцев, а также нападающий Лука Джорджевич намерены уйти из клуба в том случае, если главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу останется на своем посту.

Сообщается, что футболисты уже уведомили об этом решении своих представителей и руководство «Зенита».