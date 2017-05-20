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    Лодыгин, Кержаков, Новосельцев и Джорджевич уйдут из «Зенита», если Луческу останется в клубе

    Четверо футболистов «Зенита» могут покинуть петербургскую команду по окончании сезона.

    По информации источника, голкиперы Юрий Лодыгин и Михаил Кержаков, защитник Иван Новосельцев, а также нападающий Лука Джорджевич намерены уйти из клуба в том случае, если главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу останется на своем посту.

    Сообщается, что футболисты уже уведомили об этом решении своих представителей и руководство «Зенита».

    Источник: ФАН

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    20.05.2017 09:06
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +1481

      GM 20 мая 2017, 21:13

      Как бы не велика потеря, если они все дружно свалят из Зенита. Новосельцев там так и не заиграл (а нефиг было за баблом гнаться). Хотя Луческу по-любому уйдет - сезон он провалил.
      Хотя, чудеса встречаются...

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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 20 мая 2017, 21:08

      Я не за то что бы Луческу остался, но... =) объективно, Зенит мало что потеряет при их уходе ;)

      1
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      Рейтинг: -13

      Popularov 20 мая 2017, 19:56

      Ясно одно, что Алексей Миллер ГРУБО ошибся и не послушал дельного совета!
      Я же КРИЧАЛ, чтоб НЕ БРАЛИ Луческу, но меня не слушали!
      Я же КРИЧАЛ, чтобы Зенит пригласил Курбана Бердыева, но меня не слушали и вот вам РЕЗУЛЬТАТ!!!
      Слуцкий Зениту не поможет кардинально и он Зениту НЕ НУЖЕН!!!
      Совсем НЕ НУЖЕН!!!
      Задаром НЕ НУЖЕН!!!
      Курбана Бердыева надо приглашать Зениту и только тогда Зенит будет блистать в России и в Европе!!!
      Я ещё до Луческу советовал руководителям Зенита пригласить Курбана Бердыева!
      Вот кто выведет Зенит в долгосрочные лидеры в России и в Европе!
      Алексей Миллер - не валяй дурака и приглашай Курбана Бердыева, пока есть время!
      Время деньги, а деньги надо БЕРЕЧЬ и не ТЕРЯТЬ время!
      Ростов СДЕЛАЛ лидером Курбан Бердыев!
      Большая тренерская футбольная ЛИЧНОСТЬ в нашем футболе!
      Курбан Бердыев из другого футбольного измерения!
      Футбольный МАГ и ВОЛШЕБНИК!
      Курбан Бердыев сейчас ФУТБОЛЬНАЯ ИКОНА российского футбола и Зениту есть на кого МОЛИТЬСЯ!
      Курбан Бердыев самое ОНО - ЗОЛОТОЕ футбольное ЯБЛОКО для Зенита!
      Медали! Кубки! Европа!
      То, что футбольный ДОКТОР ПРОПИСАЛ!!!
      Алексей Миллер - не валяй дурака и приглашай Курбана Бердыева, пока есть время!
      Дело говорю!
      Донесите это мнение до Алексея Миллера, чтобы он хорошенько понял, ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ и кого надо ПРИГЛАШАТЬ!!!
      Время деньги, а деньги надо БЕРЕЧЬ и не ТЕРЯТЬ время! То-то и оно!

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      Рейтинг: +597

      Gornostay > Popularov 21 мая 2017, 14:36

      Теперь тебя точно услышат)))))

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 20 мая 2017, 15:08

      А если он уйдёт - они останутся?
      Хотя с них станется.

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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 20 мая 2017, 14:56

      А кто из них незаменимый?

      1
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      Рейтинг: +358

      Финт 20 мая 2017, 14:10

      Да поставили бы Семака и всё,уберите румына сколько лет ему у него уже маразм

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 20 мая 2017, 14:08

      Одного не пойму, зачем вообще покупали Новосельцева и Джорджевича если не дают им игрового времени? Новосельцев очень здорово смотрелся в Ростове. Если Луческу уберут, новому тренеру придётся устраивать генеральную уборку состава!

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > Fan Loko mik 20 мая 2017, 19:33

      Джорджевич хоть и молодой,но в Зените он уже 5 лет ;-)

      -1
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      Рейтинг: +24

      TEPEK 20 мая 2017, 13:53

      Ахах уйдут они... было бы куда и были бы они нужны кому нибудь, а то звезд из себя строят...

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      Рейтинг: +194

      Klodus 20 мая 2017, 12:55

      В сентябре - ноябре Луческу показал самый красивый футбол зенита, который я когда-либо видел. Мне бы хотелось, чтобы он подольше поработал и показал свой максимум. А бунтовщиков в дубль.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 мая 2017, 12:52

      пусть уходят этот балласт никому не нужен Новосельцева может обратно и возьмет Ростов и то только из за лимита а вот кому нужен Джорджевич и Лодыгин большой вопрос, а уж Кержаков по любому свалит ему там ловить нечего

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