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    Болельщики «Лестера» смогут бесплатно выпить пиво на последнем матче сезона

    21-го мая «Лестер Сити» примет «Борнмут» в рамках заключительного тура английской Премьер-лиги. Пресс-служба «лис» сообщила о том, что в день матча владельцы сезонных абонементов получат бесплатное пиво на «Кинг Пауэр Стэдиум».

    После 37-ми туров чемпионата команда Крейга Шекспира занимает 11-е место в турнирной таблице. Англичанин принял команду в феврале после отставки Клаудио Раньери, с которым «Лестер» стал чемпионом страны в сезоне-2015/16.

    Источник: ФК «Лестер Сити»

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    19.05.2017 22:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +55

      Zenitovets92 20 мая 2017, 02:36

      Настоящему фанату не нужна дополнительная мотивация чтобы приходить на матч

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    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 19 мая 2017, 22:46

      Фу, синька - чмо. !.. Сколько таКИХХ ?

      0
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 19 мая 2017, 22:43

      Везёт же Людям! ,!!!

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