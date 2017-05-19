Болельщики «Лестера» смогут бесплатно выпить пиво на последнем матче сезона

21-го мая «Лестер Сити» примет «Борнмут» в рамках заключительного тура английской Премьер-лиги. Пресс-служба «лис» сообщила о том, что в день матча владельцы сезонных абонементов получат бесплатное пиво на «Кинг Пауэр Стэдиум».

После 37-ми туров чемпионата команда Крейга Шекспира занимает 11-е место в турнирной таблице. Англичанин принял команду в феврале после отставки Клаудио Раньери, с которым «Лестер» стал чемпионом страны в сезоне-2015/16.