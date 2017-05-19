Форвард «Сампдории» Шик перейдет в «Ювентус»

Вот так. Сампа снова выращивает или находит таланты. Главное чтоб Квальярелла ещё сезон поиграл, а за деньги от Ювентуса вполне пару человек на замену найдётся. Да и как бы сам Шик по сезону то изначально не основной ударной силой точно был, а к концу раскрылся.
Нападающий «Сампдории» Патрик Шик продолжит карьеру в «Ювентусе». 21-летний чех уже согласился перейти в туринский клуб по окончании сезона.
Теперь «Ювентусу» осталось договориться о трансфере форварда с «Самдорией».
Ранее сообщалось, что в услугах футболиста были заинтересованы «Интер», дортмундская «Боруссия» и клубы из Англии.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Шик записал на свой счет 11 голов в 30 матчах.