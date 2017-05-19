Форвард «Сампдории» Шик перейдет в «Ювентус»

Нападающий «Сампдории» Патрик Шик продолжит карьеру в «Ювентусе». 21-летний чех уже согласился перейти в туринский клуб по окончании сезона.

Теперь «Ювентусу» осталось договориться о трансфере форварда с «Самдорией».

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста были заинтересованы «Интер», дортмундская «Боруссия» и клубы из Англии.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Шик записал на свой счет 11 голов в 30 матчах.