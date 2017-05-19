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    Форвард «Сампдории» Шик перейдет в «Ювентус»

    Нападающий «Сампдории» Патрик Шик продолжит карьеру в «Ювентусе». 21-летний чех уже согласился перейти в туринский клуб по окончании сезона.

    Теперь «Ювентусу» осталось договориться о трансфере форварда с «Самдорией».

    Ранее сообщалось, что в услугах футболиста были заинтересованы «Интер», дортмундская «Боруссия» и клубы из Англии.

    В нынешнем сезоне чемпионата Италии Шик записал на свой счет 11 голов в 30 матчах.

    Источник: Football Italia

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    19.05.2017 16:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 19 мая 2017, 17:46

      Вот так. Сампа снова выращивает или находит таланты. Главное чтоб Квальярелла ещё сезон поиграл, а за деньги от Ювентуса вполне пару человек на замену найдётся. Да и как бы сам Шик по сезону то изначально не основной ударной силой точно был, а к концу раскрылся.

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