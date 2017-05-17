Источник: «Байер» предложил Тухелю контракт с клубом

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель летом может сменить команду. В специалисте заинтересован леверкузенский «Байер». Клуб уже отправил тренеру вариант контракта, утверждает Rheinischen Post.

Ранее сообщалось, что у Тухеля в последнее время существуют разногласия с руководством «Боруссии». Нынешний контракт специалиста с клубом рассчитан до лета 2018 года.

«Боруссия» после 33 матчей в турнирной таблице первенства идет на третьем месте.