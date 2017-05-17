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    Источник: «Байер» предложил Тухелю контракт с клубом

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель летом может сменить команду. В специалисте заинтересован леверкузенский «Байер». Клуб уже отправил тренеру вариант контракта, утверждает Rheinischen Post.

    Ранее сообщалось, что у Тухеля в последнее время существуют разногласия с руководством «Боруссии». Нынешний контракт специалиста с клубом рассчитан до лета 2018 года.

    «Боруссия» после 33 матчей в турнирной таблице первенства идет на третьем месте.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.05.2017 10:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +169

      TY13R 17 мая 2017, 12:52

      О Байер не теряет время, как только Фавра позвали в Боруссию, тут же перехват Тухеля)) Красавцы))

      0
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 17 мая 2017, 10:45

      зря с баером ни чего не выиграть

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 17 мая 2017, 10:44

      Пойдет на пользу всем.

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