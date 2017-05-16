Фавр согласился возглавить «Боруссию»

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр в следующем сезоне будет руководить другой командой. Он дал согласие возглавить дортмундскую «Боруссию». Стороны уже договорились обо всех деталях нового контракта. Напомним, что он должен сменить на этом посту Томаса Тухеля, который может покинуть дортмундцев по окончании этого сезона из-за разногласий с руководством клуба.

В текущем сезоне «Ницца» под руководством Фавра гарантировала себе третью строчку с 77-ю очками в чемпионате Франции.