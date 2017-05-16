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    Фавр согласился возглавить «Боруссию»

    Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр в следующем сезоне будет руководить другой командой. Он дал согласие возглавить дортмундскую «Боруссию». Стороны уже договорились обо всех деталях нового контракта. Напомним, что он должен сменить на этом посту Томаса Тухеля, который может покинуть дортмундцев по окончании этого сезона из-за разногласий с руководством клуба.

    В текущем сезоне «Ницца» под руководством Фавра гарантировала себе третью строчку с 77-ю очками в чемпионате Франции.

    Источник: Bild

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    16.05.2017 10:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +331

      NapaS 16 мая 2017, 20:54

      Порамсили то из-за фигни! Не повод менять нормального тренера. Совсем не факт, что Фавр лучше будет.

      1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 16 мая 2017, 13:31

      возможно что-то поменяется, главное чтобы хуже не было)))

      0
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      Рейтинг: +3

      Joni 16 мая 2017, 10:21

      Странно, Тухель хороший тренер

      -3
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA > Joni 16 мая 2017, 11:21

      А куда Тухель уходит?

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