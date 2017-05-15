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    АПЛ. «Челси» на последних минутах вырвал победу у «Уотфорда»

    В рамках 28-го тура чемпионата Англии «Челси» вырвал победу у «Уотфорда». В составе лондонского клуба голами отметились Джон Терри, Сезар Аспиликуэта и Миши Батшуайи. Решающий гол на счету Сеска Фабрегаса.

    «Челси» гарантировал себе чемпионство в АПЛ, «Уотфорд» – 16-й.

    Англия. Премьер-лига. 28-й тур

    Челси – Уотфорд – 4:3 (2:1)

    Голы: 1:0 – Терри, 22; 1:1 – Капу, 24; 2:1 – Аспиликуэта, 36; 3:1 – Батшуайи, 49; 3:2 – Янмаат, 51; 3:3 – Чука, 74; 4:3 – Фабрегас, 88.

    Удаления: нет – Предль, 90+2.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.05.2017 23:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3414

      AZ 17 мая 2017, 02:53

      "Удаления: нет – Предль, 90+2."
      А че это значит

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 16 мая 2017, 10:07

      Ну что, оставят Мишку ???

      0
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 16 мая 2017, 07:18

      резервным составом порвали уотфорд не считая азара, аспи и канте.

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 16 мая 2017, 00:19

      Чемпионы!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 16 мая 2017, 00:14

      Челси - с победой! Полудубль сегодня заставил поволноваться)))

      0
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 16 мая 2017, 00:03

      С победой!!

      1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 16 мая 2017, 00:02

      Последний игра,последний гол старичка ДЖОНА ТЕРРИ,в родном стадионе.

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