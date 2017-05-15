АПЛ. «Челси» на последних минутах вырвал победу у «Уотфорда»

"Удаления: нет – Предль, 90+2."
А че это значит
В рамках 28-го тура чемпионата Англии «Челси» вырвал победу у «Уотфорда». В составе лондонского клуба голами отметились Джон Терри, Сезар Аспиликуэта и Миши Батшуайи. Решающий гол на счету Сеска Фабрегаса.
«Челси» гарантировал себе чемпионство в АПЛ, «Уотфорд» – 16-й.
Англия. Премьер-лига. 28-й тур
Голы: 1:0 – Терри, 22; 1:1 – Капу, 24; 2:1 – Аспиликуэта, 36; 3:1 – Батшуайи, 49; 3:2 – Янмаат, 51; 3:3 – Чука, 74; 4:3 – Фабрегас, 88.
Удаления: нет – Предль, 90+2.