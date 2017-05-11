Годин дисквалифицирован до конца сезона

Защитник «Атлетико» Диего Годин не поможет мадридской команде в концовке сезона.

Сообщается, что 31-летний футболист получил три матча дисквалификации за слова, сказанные им в адрес арбитра в поединке 36-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (1:0). Уругваец остался недоволен работой судьи и посоветовал ему купить очки.

Таким образом, Годин пропустит два оставшихся матча в Примере против «Бетиса» и «Атлетика», а также первую игру следующего розыгрыша чемпионата.