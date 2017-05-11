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    Годин дисквалифицирован до конца сезона

    Защитник «Атлетико» Диего Годин не поможет мадридской команде в концовке сезона.

    Сообщается, что 31-летний футболист получил три матча дисквалификации за слова, сказанные им в адрес арбитра в поединке 36-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (1:0). Уругваец остался недоволен работой судьи и посоветовал ему купить очки.

    Таким образом, Годин пропустит два оставшихся матча в Примере против «Бетиса» и «Атлетика», а также первую игру следующего розыгрыша чемпионата.

    Источник: AS

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    11.05.2017 13:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 12 мая 2017, 10:11

      Забота о здоровье и хорошем уровне жизни судьи наказуема! )))

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