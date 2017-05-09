«Боруссия» намерена сохранить Тухеля

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель не покинет свой пост, сообщил советник исполнительного директора черно-желтых Ханс-Йоахима Ватцке Олаф Майнкин. По его словам, «шмели» намерены сохранить специалиста.

Ране появилась информация, что 43-летний немец имеет разногласия с Ватцке и может из-за этого уйти из клуба.

«Мы намерены сохранить Тухеля в «Боруссии» и хотим, чтобы все успокоились по этому поводу», – сказал Майнкин.

Тухель возглавил «Боруссию» в июле 2015 года. Его действующее соглашение рассчитано до следующего лета. После 32-х туров дортмундцы занимают третью строчку в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от «РБ Лейпциг» на шесть очков. Также команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, уступив по сумме двух матчей «Монако».