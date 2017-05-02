Лига чемпионов. «Реал» разгромил «Атлетико» в полуфинале, Роналду забил все три гола

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Реал» на своем поле обыграл «Атлетико». Нападающий Криштиану Роналду оформил хет-трик, став первым игроком в истории турнира, который забил более 50-ти голов в плей-офф. За 15 лет участия в турнире португалец забил на три гола больше, чем «матрасники» за время своего существования.

Ответный матч состоится 10-го мая.

Лига чемпионов. Полуфинал. Первый матч

Реал (Испания) – Атлетико (Испания) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Роналду, 10; 2:0 – Роналду, 73; 3:0 – Роналду, 86.

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