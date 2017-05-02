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  • Лига чемпионов. «Реал» разгромил «Атлетико» в полуфинале, Роналду забил все три гола

Лига чемпионов. «Реал» разгромил «Атлетико» в полуфинале, Роналду забил все три гола

2 мая 2017, 23:38
8

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Реал» на своем поле обыграл «Атлетико». Нападающий Криштиану Роналду оформил хет-трик, став первым игроком в истории турнира, который забил более 50-ти голов в плей-офф. За 15 лет участия в турнире португалец забил на три гола больше, чем «матрасники» за время своего существования.

Ответный матч состоится 10-го мая.

Лига чемпионов. Полуфинал. Первый матч

Реал (Испания) – Атлетико (Испания) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Роналду, 10; 2:0 – Роналду, 73; 3:0 – Роналду, 86.

Календарь Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Реал Атлетико
Комментарии (8)
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abhvfdtcn
1493757659
сегодня мы видели футбольного Бога
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raritet
1493757852
Блистательная игра, бесподобный Рональду, никчемный Бензема, великолепные молодые крайки. После битвы на наших грядках, кажется что пришел в театр на хороший спектакль.
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Hangeldi
1493758323
Классный матч! Hala Madrid
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а013аа
1493758455
Ожидаемо, Атлеты ни очем. Пас блять друг другу дать не могут, какой нахуй финал им
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nelez
1493758911
На вче 100 уверен , болельщики Атлетико разочерованы менще чем барселонцы
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de bruyne
1493759064
Если реал этой дне атлетике забила 3 то ему финале трудно будет с такой игрой... 8 9 нужно было забить... они пас давать не могли без защиты можно было играть
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Axe111
1493767770
Все по делу, мало еще отгрузили
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