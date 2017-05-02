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    Лига чемпионов. «Реал» разгромил «Атлетико» в полуфинале, Роналду забил все три гола

    В первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Реал» на своем поле обыграл «Атлетико». Нападающий Криштиану Роналду оформил хет-трик, став первым игроком в истории турнира, который забил более 50-ти голов в плей-офф. За 15 лет участия в турнире португалец забил на три гола больше, чем «матрасники» за время своего существования.

    Ответный матч состоится 10-го мая.

    Лига чемпионов. Полуфинал. Первый матч

    Реал (Испания) – Атлетико (Испания) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Роналду, 10; 2:0 – Роналду, 73; 3:0 – Роналду, 86.

    Календарь Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.05.2017 23:38
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 3 мая 2017, 02:29

      Все по делу, мало еще отгрузили

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 3 мая 2017, 00:04

      Если реал этой дне атлетике забила 3 то ему финале трудно будет с такой игрой... 8 9 нужно было забить... они пас давать не могли без защиты можно было играть

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +617

      nelez 3 мая 2017, 00:01

      На вче 100 уверен , болельщики Атлетико разочерованы менще чем барселонцы

      2
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      Рейтинг: +41

      а013аа 2 мая 2017, 23:54

      Ожидаемо, Атлеты ни очем. Пас блять друг другу дать не могут, какой нахуй финал им

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Hangeldi 2 мая 2017, 23:52

      Классный матч! Hala Madrid

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Hangeldi 3 мая 2017, 06:35

      Вперед Мадрид.

      0
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      Рейтинг: +4024

      raritet 2 мая 2017, 23:44

      Блистательная игра, бесподобный Рональду, никчемный Бензема, великолепные молодые крайки. После битвы на наших грядках, кажется что пришел в театр на хороший спектакль.

      2
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 2 мая 2017, 23:40

      сегодня мы видели футбольного Бога

      2
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