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    Серия А. «Наполи» ушел от поражения в матче против «Сассуоло»

    В матче 33-го тура Серии А «Наполи» в гостях сыграл вничью с «Сассуоло» – 2:2. От поражения неаполитанский клуб спас гол Аркадиуша Милика.

    После данного результата «Наполи» набрал 71 очко, но остался на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сассуоло», имеющий в активе 36 баллов, занимает 14-ю строчку.

    Чемпионат Италии. Серия А. 33-й тур

    Сассуоло – Наполи – 2:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Мертенс, 52; 1:1 – Берарди, 59; 2:1 – Маццителли, 80; 2:2 – Милик, 85.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.04.2017 15:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 23 апреля 2017, 15:51

      Защита - проходной двор. У Ромы за 2-ое место не осталось конкурентов.

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 23 апреля 2017, 15:35

      Хорошее возвращение милика...теперь надо набирать

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