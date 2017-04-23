Серия А. «Наполи» ушел от поражения в матче против «Сассуоло»

В матче 33-го тура Серии А «Наполи» в гостях сыграл вничью с «Сассуоло» – 2:2. От поражения неаполитанский клуб спас гол Аркадиуша Милика.

После данного результата «Наполи» набрал 71 очко, но остался на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сассуоло», имеющий в активе 36 баллов, занимает 14-ю строчку.

Чемпионат Италии. Серия А. 33-й тур

Сассуоло – Наполи – 2:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Мертенс, 52; 1:1 – Берарди, 59; 2:1 – Маццителли, 80; 2:2 – Милик, 85.

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