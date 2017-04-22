Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жардим – кандидат на пост главного тренера «Барселоны»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим попал в сферу интересов «Барселоны». Сообщается, что специалист может возглавить каталонский клуб по окончании нынешнего сезона.

    Жардим находится в списке кандидатов на пост наставника сине-гранатовых вместе с Эрнесто Вальверде из «Атлетика» и Хуаном-Карлосом Унсуэ, который на данный момент является помощником Луиса Энрике в «Барселоне».

    Напомним, что Энрике ранее сообщил о своем уходе из «Барселоны» в конце сезона.

    Источник: A Bola

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.04.2017 08:07
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 22 апреля 2017, 16:49

      что только не пишете, если Монако прошел дальше это не означает что руководство клуба начала интересоваться тренером! ))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11