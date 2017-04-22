Жардим – кандидат на пост главного тренера «Барселоны»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим попал в сферу интересов «Барселоны». Сообщается, что специалист может возглавить каталонский клуб по окончании нынешнего сезона.

Жардим находится в списке кандидатов на пост наставника сине-гранатовых вместе с Эрнесто Вальверде из «Атлетика» и Хуаном-Карлосом Унсуэ, который на данный момент является помощником Луиса Энрике в «Барселоне».

Напомним, что Энрике ранее сообщил о своем уходе из «Барселоны» в конце сезона.