Жардим – кандидат на пост главного тренера «Барселоны»

что только не пишете, если Монако прошел дальше это не означает что руководство клуба начала интересоваться тренером! ))
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим попал в сферу интересов «Барселоны». Сообщается, что специалист может возглавить каталонский клуб по окончании нынешнего сезона.
Жардим находится в списке кандидатов на пост наставника сине-гранатовых вместе с Эрнесто Вальверде из «Атлетика» и Хуаном-Карлосом Унсуэ, который на данный момент является помощником Луиса Энрике в «Барселоне».
Напомним, что Энрике ранее сообщил о своем уходе из «Барселоны» в конце сезона.