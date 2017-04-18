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    «Челси» поспорит с «Манчестер Юнайтед» за Тилеманса

    «Челси» нацелился на приобретение хавбека «Андерлехта» Юри Тилеманса. За 19-летнего игрока «пенсионеры» поспорят с «Манчестер Юнайтед». Также сообщается об интересе со стороны «Интера».

    Бельгиец оценивается в 30 миллионов евро. Его действующее соглашение с пурпурно-белыми рассчитано до июня 2020 года.

    В нынешнем сезоне Тилеманс провел 45 матчей, записав в свой актив 18 мячей и 12 голевых передач.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    18.04.2017 13:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 18 апреля 2017, 17:36

      Давайте ждать других конкурентов. В МЮ нет, там столько кандидатов, в Интер тем более, нет смысла, а в Челси можно к Азару. Для Эвертона дорого. ТТХ тоже по ходу может включиться. Вопрос только а где Ливерпуль?

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      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark 18 апреля 2017, 16:27

      Если все слухи собрать, кого МЮ хочет купить, то там человек 10 должны прийти

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 18 апреля 2017, 13:59

      Э, э, ребята, вы чего? Он к нам переходит!)

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      Рейтинг: +751

      justozavr > filosof sparty 18 апреля 2017, 15:56

      Телиманс в Спартак не поедет!

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