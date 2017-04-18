«Челси» поспорит с «Манчестер Юнайтед» за Тилеманса

«Челси» нацелился на приобретение хавбека «Андерлехта» Юри Тилеманса. За 19-летнего игрока «пенсионеры» поспорят с «Манчестер Юнайтед». Также сообщается об интересе со стороны «Интера».

Бельгиец оценивается в 30 миллионов евро. Его действующее соглашение с пурпурно-белыми рассчитано до июня 2020 года.

В нынешнем сезоне Тилеманс провел 45 матчей, записав в свой актив 18 мячей и 12 голевых передач.