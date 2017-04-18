«Челси» поспорит с «Манчестер Юнайтед» за Тилеманса

Давайте ждать других конкурентов. В МЮ нет, там столько кандидатов, в Интер тем более, нет смысла, а в Челси можно к Азару. Для Эвертона дорого. ТТХ тоже по ходу может включиться. Вопрос только а где Ливерпуль?
«Челси» нацелился на приобретение хавбека «Андерлехта» Юри Тилеманса. За 19-летнего игрока «пенсионеры» поспорят с «Манчестер Юнайтед». Также сообщается об интересе со стороны «Интера».
Бельгиец оценивается в 30 миллионов евро. Его действующее соглашение с пурпурно-белыми рассчитано до июня 2020 года.
В нынешнем сезоне Тилеманс провел 45 матчей, записав в свой актив 18 мячей и 12 голевых передач.